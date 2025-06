Il Resto del Carlino: “Serie B stellare con grandi piazze e ritorni ambiziosi. Il Palermo guida la corsa alla A”

La Serie B 2025-2026 si annuncia tra le più competitive degli ultimi anni, ricca di piazze blasonate e club strutturati. Dopo la salvezza della Sampdoria nel playout contro la Salernitana, il quadro della prossima cadetteria è completo, almeno secondo l’attuale format a 20 squadre, salvo colpi di scena dall’alto – ipotesi mai da escludere nel calcio italiano. Lo ricorda anche Il Resto del Carlino, che fa il punto sulla situazione in vista dell’apertura ufficiale del mercato il 1° luglio.

Due delle tre retrocesse dalla Serie A – Venezia ed Empoli – si candidano fin da subito a un campionato d’alta classifica. I lagunari, come riportato da Il Resto del Carlino, sembrano intenzionati a riprovarci subito, mentre i toscani della famiglia Corsi continuano il loro pendolarismo tra A e B. Più incerto il destino del Monza, per cui si vocifera un possibile passaggio a una proprietà americana.

Ma a non nascondere le proprie ambizioni è soprattutto il Palermo. Il club rosanero, guidato da Filippo Inzaghi, è di proprietà del City Football Group – lo stesso che possiede il Manchester City – e fa capo allo sceicco Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Il Resto del Carlino sottolinea come i siciliani puntino chiaramente alla promozione diretta, senza compromessi.

Occhi puntati anche su Spezia e Sampdoria. I liguri, finalisti playoff nella scorsa stagione, ripartiranno da mister D’Angelo, ma potrebbero perdere alcuni protagonisti. La Sampdoria, invece, salvata grazie al playout con la Salernitana e alla mancata iscrizione del Brescia, dovrà fare i conti con problemi societari non ancora risolti.

Tra le nuove arrivate, spiccano realtà già abituate alla cadetteria: Padova, con una trattativa in corso con un fondo statunitense; Virtus Entella, guidata da anni da Antonio Gozzi; l’Avellino, che torna in B dopo sette stagioni; e il Pescara, che potrebbe presto ufficializzare Vivarini dopo l’addio di Baldini. Sullo sfondo, Il Resto del Carlino segnala la curiosità attorno a club solidi e ambiziosi come Cesena, Juve Stabia, Catanzaro e Modena, quest’ultimo intenzionato a proseguire un progetto di crescita graduale.

Il quadro della nuova Serie B comprende: Monza, Venezia, Empoli (retrocesse); Padova, Entella, Avellino, Pescara (neopromosse); Sampdoria, Spezia, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, Palermo, Bari, Modena, Reggiana, Sudtirol, Carrarese, Mantova e Frosinone. Un mix di storia, passione e investimenti che promette una stagione elettrizzante.