Repubblica: “In 20mila per la prima in panchina di Mignani”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle parole rilasciate ieri dal nuovo tecnico del Palermo Mignani.

In questi due giorni di allenamento ha detto di aver cercato «il vestito migliore per il Palermo», senza inventarsi nulla, ma ha assicurato sin da subito che la squadra darà tutto per battere la Sampdoria e venire fuori dal momento di crisi.

Il nuovo allenatore rosanero si è presentato alla vigilia di una partita difficile contro la Sampdoria, che ha porterà ventimila spettatori al “Barbera”, con appena due sessioni con Brunori e compagni, ma una forte convinzione:

«Da avversario ho affrontato questa piazza che ti mette quasi soggezione e vorrei che allo stadio ci sarà la stessa carica per sostenere questi ragazzi che daranno tutto – ha detto Mignani – noi dobbiamo vincere per portare il pubblico dalla nostra parte. Io avevo voglia di ricominciare e sono orgoglioso di essere a Palermo e in uno dei gruppi più importanti del mondo».