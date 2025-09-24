Repubblica: “Blin meglio in difesa, Corona si batte. Le pagelle di Udinese-Palermo”

Il Palermo saluta la Coppa Italia con una prestazione a due facce. Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi ha giocato alla pari per lunghi tratti, pagando però gli errori difensivi che hanno favorito i gol friulani. Tra i singoli spiccano la generosità e la personalità di Corona, il gol di Peda e le parate di Joronen. Meno brillanti invece Veroli e Giovane, entrambi coinvolti nei momenti chiave che hanno indirizzato la partita.

Joronen 6,5

Incolpevole sui gol. Nel primo c’è la deviazione di Veroli, sul secondo Miller batte da solo di testa. Il portiere finlandese è invece bravo a negare la rete all’Udinese in almeno tre occasioni.

Pierozzi 6

Spinge meno, molto meno, di quanto fatto venerdì in campionato contro il Bari. È comunque uno dei pochi del reparto difensivo a non perdere la testa.

Dal 1’ st Augello 6 Opera sulla sinistra ma non riesce a dare alla partita la sua impronta.

Peda 6

Nel primo tempo gioca centrale e l’autorevolezza che servirebbe in un ruolo così delicato la fa vedere solo a sprazzi. Si perde nel finale della prima frazione insieme al resto dei compagni. Nella ripresa va a destra e se la cava meglio. Bravo a spingersi per il gol del 2 a 1.

Veroli 5

Zaniolo parte da destra e poi converge per il tiro. Veroli glielo lascia fare senza opporre la minima resistenza. Joronen salva una volta, ma nulla può la seconda volta.

Gyasi 5,5

Dovrebbe essere tra i più incisivi, vista la sua esperienza in mezzo a tanta gioventù, ma non riesce a imporsi.

Dal 1’ st Ranocchia sv. Dal 20’ st Segre 6,5 Deve soprattutto badare a fare argine davanti alla difesa rosanero. Nel finale è lui che dà la carica.

Blin 6

A centrocampo non riesce a dare sostanza al suo gioco. Nel secondo tempo va a giocare in mezzo in difesa e non se la cava male.

Gomes 6

Un lavoro sporco e spesso oscuro che però riesce a essere utile solo a sprazzi. Gioca dal primo minuto, ma sicuramente è un passo indietro rispetto a quando è entrato in campo dalla panchina contro il Bari.

Giovane 5

Partecipa allo psicodramma che porta al secondo gol dell’Udinese e, soprattutto, non riesce a dare copertura alla difesa e si fa vedere poco in fase offensiva.

Dal 14’ st Brunori 5,5 Entra quando la partita è praticamente già finita e non riesce a incidere.

Le Douaron 6,5

È in un ottimo momento di forma e si vede. Si batte sulla destra del fronte offensivo interagendo al meglio con Corona.

Dal 1’ st Palumbo 6 Ha gamba e grande voglia di confermare quanto fatto vedere venerdì contro il Bari.

Vasic 6,5

Inzaghi lo schiera in campo per la prima volta dall’inizio della stagione. L’ex Padova gioca una gara ordinata e ce la mette tutta sino alla fine.

Corona 7

Un voto che è essenzialmente un premio alla sua voglia di fare, alla sua sfrontatezza figlia della giovane età. È vero, da un attaccante ci si aspettano i gol ma Corona, oltre a sfiorarli, gioca sempre letteralmente al servizio della squadra.