Repubblica: “Bani è il migliore. Le pagelle di Cesena-Palermo”

Un punto prezioso conquistato al “Manuzzi” contro un Cesena in salute. Il Palermo resta imbattuto e porta a casa un pari sofferto ma meritato, grazie al gol di Bani che ha risposto all’iniziale vantaggio firmato da Blesa. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, i rosanero hanno avuto diverse occasioni da rete, trovando però sulla loro strada la traversa e le parate di Klinsmann. La prestazione della squadra di Inzaghi è stata nel complesso positiva: solidità difensiva, personalità a centrocampo e la consueta sfortuna in attacco. Ecco, nel dettaglio, i voti assegnati ai protagonisti del match.

Joronen 6

Incolpevole sul gol del Cesena, risolve qualche mischia che si crea nell’area rosanero. Per il resto rischia poco o nulla.

Pierozzi 6

Dal suo piede partono cross interessanti. Su uno di questi Le Douaron sfiora il gol. Quando esce Gyasi, si sistema qualche metro più avanti risultando sempre pericoloso.

Bani 7,5

Il migliore del Palermo: in difesa, ed è naturale visto che è il suo ruolo, ma anche in attacco. Segna il gol del pari e sfiora un’altra rete. Stravince il duello con Shpendi.

Ceccaroni 7

Il suo intervento su Cervo lanciato a rete a inizio di ripresa diventa provvidenziale. Gioca sempre attento su ogni palla e non può nulla sulla mischia che porta alla rete romagnola. Si spinge in avanti, ma senza fortuna.

Gyasi 5,5

Dovrebbe andare sul fondo e mettere la palla in mezzo, ma lo fa pochissimo. Le cose migliori quando si accentra e cerca di dialogare con i compagni. Raramente incide nella manovra della squadra.

Dal 19’ st Peda 6,5 – Conferma quanto di buono fatto vedere contro l’Udinese. Si mette sulla linea dei tre e non rischia nulla.

Gomes 5,5

È alla seconda partita di fila da titolare e si vede. Sembra affaticato e spesso avulso dal gioco. Esce con i crampi.

Dal 36’ Vasic sv – Poco più di dieci minuti con tanta buona volontà.

Segre 6

È in ogni zona del campo, ma mano a mano che passano i minuti, inizia a spegnersi. A inizio di ripresa Inzaghi gli preferisce Blin.

Dal 1’ st Blin 6,5 – Il suo ingresso in campo coincide con la riscossa del Palermo che prima sfiora il gol e poi pareggia. Finisce facendo argine a centrocampo.

Augello 6,5

Sempre su buoni livelli. Soprattutto in avvio di gara è un martello sulla fascia sinistra. Gli manca un po’ di continuità nelle giocate, ma è sempre sul pezzo.

Palumbo 6,5

Parte bene con grande intraprendenza. Va sino al limite della sua area a prendersi il pallone e si fa vedere in fase offensiva. Dai suoi piedi anche un paio di cross molto interessanti.

Dal 23’ st Giovane 6 – Si sistema sul centrosinistra ed è meno offensivo di quanto non fosse Palumbo, ma il suo spezzone di gara è positivo.

Le Douaron 6,5

Meriterebbe il gol per la bella girata di testa nel primo tempo. È una spina sul fianco per la difesa avversaria soprattutto quando duetta con Augello sulla fascia sinistra.

Dal 19’ st Brunori 5,5 – Dovrebbe dare la spinta finale all’attacco del Palermo, ma non ci riesce. A sua parziale attenuante c’è il fatto che entra in campo quando le due squadre pensano più a ragionare che a rischiare.

Pohjanpalo 6,5

Sfortunato. Non c’è altro aggettivo. Il suo colpo di testa imperioso è ribattuto dalla traversa. Ennesimo legno in questo inizio di campionato.