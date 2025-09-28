Inter, 20 milioni per il portiere rossonero: colpo chiuso “in faccia” ai cugini

I trasferimenti tra Inter e Milan non sono poi così rari.

La storia del calcio milanese non è fatta solo di derby memorabili, ma anche di trasferimenti che hanno alimentato la rivalità tra Inter e Milan. I passaggi diretti tra le due squadre sono rari e sempre discussi, perché vissuti dai tifosi come un vero tradimento sportivo. Ogni volta che un giocatore ha cambiato sponda, lo ha fatto tra mille polemiche e curiosità.

Uno dei trasferimenti più clamorosi fu quello di Giuseppe Meazza. Leggenda nerazzurra e simbolo del calcio italiano, negli anni Quaranta vestì anche la maglia del Milan, suscitando sorpresa e divisioni. Anni dopo, altri giocatori di spessore seguirono la stessa strada: da Fulvio Collovati, campione del mondo nel 1982 che passò dal Milan all’Inter, fino ad Aldo Serena, centravanti che ha segnato per entrambe le squadre diventando un caso unico.

Negli anni Novanta un altro episodio fece discutere: Maurizio Ganz, attaccante amato dai tifosi nerazzurri, scelse di trasferirsi al Milan. Anche Clarence Seedorf entrò nella lista dei “doppi ex”, passando dall’Inter al Milan, dove divenne una colonna della squadra di Ancelotti, conquistando Champions e scudetti.

Più recentemente è stato Zlatan Ibrahimović a rendere incandescente il tema. Dopo un passato interista ricco di gol e titoli, lo svedese ha scritto alcune delle pagine più intense della sua carriera con la maglia del Milan. Ogni suo gol nel derby ha riacceso i ricordi del suo doppio passato, confermando quanto i trasferimenti tra le due sponde restino sempre momenti storici e indimenticabili.

Inter a caccia di un nuovo portiere

Saranno mesi decisivi sul fronte portiere per l’Inter, che valuta la possibilità di affiancare un altro numero uno a Sommer e Martinez. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione spicca Elia Caprile, estremo difensore che ha attirato l’interesse della dirigenza nerazzurra. I rapporti già solidi con il Cagliari, come dimostrato dall’operazione Esposito, potrebbero agevolare i dialoghi.

Caprile, però, non è solo un obiettivo dell’Inter: anche il Milan aveva messo gli occhi su di lui, individuandolo come possibile rinforzo per il futuro. La concorrenza, che comprende pure la Juventus, rende la corsa al portiere ancora più accesa e potrebbe incidere sul prezzo finale.

Il nodo valutazione e le possibili contropartite

Attualmente la valutazione di Caprile si aggira intorno ai 20 milioni, ma in estate il cartellino potrebbe lievitare fino a quota 30. Per ridurre l’esborso economico, l’Inter starebbe pensando di inserire nella trattativa un giovane di prospettiva o una contropartita tecnica gradita al Cagliari.

Il lavoro di Ausilio e Marotta è quindi rivolto a costruire un’operazione sostenibile, in grado di garantire il futuro della porta nerazzurra. Un cambio di guardia a lungo termine che, se dovesse concretizzarsi, porterebbe Caprile a diventare protagonista di un affascinante derby di mercato con il Milan.