Repubblica: “Bani, un gol da bomber per i rosa. Un pareggio nel testa a testa di Cesena”

Il Palermo inaugura la sua settimana di fuoco con un pareggio che vale molto più di un semplice punto. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, l’1-1 del Manuzzi, primo vero scontro diretto di alta classifica, rappresenta un risultato utile e giusto per la caratura dell’avversario. I rosanero hanno mostrato a tratti le loro qualità, riuscendo a rimettere in equilibrio un match complicato grazie al gol di Bani dopo lo svantaggio firmato da Blesa.

Il racconto di Massimo Norrito su Repubblica Palermo evidenzia un avvio convincente, con l’asse di sinistra Augello-Le Douaron capace di creare le occasioni più nitide: un colpo di testa alto di Bani e una grande parata di Klinsmann su Le Douaron. Ma proprio nel momento migliore, il Palermo è stato colpito dal Cesena con l’incursione di Berti che ha aperto la strada al vantaggio di Blesa, mandando per la prima volta in stagione i rosanero sotto nel punteggio.

Nella ripresa, come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, i rosanero hanno rischiato grosso su Shpendi e Ciervo, ma hanno trovato nuova linfa con l’ingresso di Blin. La traversa colpita da Pohjanpalo è stato il preludio al gol di Bani, bravo a trovare la zampata giusta per riportare il match in equilibrio. Da quel momento la gara si è assestata, con entrambe le squadre più attente a non perdere che a vincere.

Il commento di Massimo Norrito su Repubblica Palermo sottolinea come il pareggio arrivi all’inizio di un vero tour de force: dopo la sfida di Coppa Italia, il pari di Cesena e i prossimi impegni ravvicinati contro Venezia e Spezia diranno molto sulle reali ambizioni del gruppo di Inzaghi. Una prova di maturità che, oltre al punto guadagnato, offre segnali importanti in vista del prosieguo del campionato.