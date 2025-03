Reggiana, Viali a rischio esonero: tre allenatori sondati

La panchina di William Viali alla Reggiana è sempre più traballante. Dopo il pareggio contro la Sampdoria, la posizione del tecnico granata è fortemente in discussione e la società sta valutando un possibile cambio di guida nelle ultime otto giornate di campionato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio, nella giornata di ieri la dirigenza ha contattato tre allenatori per sondarne la disponibilità in caso di esonero: si tratta di Davide Dionigi, Roberto Venturato e Giovanni Martusciello.

La decisione, tuttavia, non è scontata. Il patron Amadei non è incline a cambiare allenatore a stagione in corso, ma il malumore crescente tra la tifoseria e lo staff tecnico potrebbe spingere verso una scelta drastica. Il verdetto finale spetterà al direttore sportivo Marcello Pizzimenti, attualmente impegnato in una valutazione approfondita della situazione e delle possibili alternative.