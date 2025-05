Reggiana, Vergara: «Non abbiamo mai smesso di crederci. È stato un viaggio fatto di fatica»

L’attaccante classe 2003 Antonio Vergara, in prestito dal Napoli e destinato a lasciare il club granata. Di seguito riportiamo il suo messaggio social di addio:

“Non è stata solo una stagione. È stato un viaggio fatto di fatica, passione, sudore e sogni condivisi. Abbiamo lottato su ogni pallone, sofferto insieme e gioito insieme. Abbiamo onorato ogni minuto con la maglia della Reggiana cucita sul petto e nel cuore. A volte il risultato ci ha premiato, altre volte no. Ma una cosa è certa: non abbiamo mai smesso di crederci, di combattere, di portare in campo l’orgoglio granata. Grazie a chi ha riempito gli spalti, a chi ha tifato da casa, a chi non ci ha mai lasciati soli. Siete stati la nostra forza. Il nostro dodicesimo uomo. Ora ci fermiamo un momento, guardiamo indietro con gratitudine…Reggio Emilia resterà sempre una parte di me.

Un abbraccio sincero, e forza Reggiana. Sempre”.