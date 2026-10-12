Reggiana, svolta societaria in arrivo

Il futuro societario della Reggiana potrebbe entrare presto in una fase decisiva. Attorno al club granata si stanno concentrando diverse manifestazioni d’interesse, con gruppi italiani e stranieri che starebbero valutando la possibilità di rilevare la società. Come riportato da Valeria Debbia su TuttoC, sulla base delle indiscrezioni diffuse da Telereggio e riprese da TuttoReggiana, almeno due cordate potrebbero arrivare alla presentazione di una proposta nei prossimi giorni. Al momento, tuttavia, non risultano offerte ufficialmente formalizzate e il quadro resta aperto a differenti scenari.

Una delle ipotesi più interessanti riguarda il possibile coinvolgimento di due ex calciatori conosciuti nel panorama italiano, Ivan Ramiro Córdoba e Zé Maria. Secondo le ricostruzioni dell’emittente locale, dietro ai due ex giocatori ci sarebbe un fondo d’investimento interessato a valutare l’acquisizione del club. Si tratta ancora di una pista interlocutoria, senza sviluppi ufficiali, ma che testimonia l’attenzione suscitata dalla società emiliana e dalle prospettive di un eventuale nuovo progetto proprietario.





Nell’approfondimento firmato da Valeria Debbia per TuttoC emerge anche una seconda possibilità, legata a investitori vicini al Dukla Praga. Un gruppo riconducibile all’ambiente del club ceco avrebbe già effettuato un primo sopralluogo a Reggio Emilia, visitando gli impianti della società e raccogliendo informazioni sulla situazione economica. La visita, secondo quanto riferito, sarebbe avvenuta il 9 ottobre e avrebbe coinvolto il presidente del Dukla, due collaboratori e un rappresentante di un fondo d’investimento.

Tra i nomi accostati a questa possibile operazione figura anche Matej Turek, azionista di maggioranza del Dukla Praga, che potrebbe essere collegato alla compagine interessata alla Reggiana. Il suo coinvolgimento diretto, però, non ha ricevuto conferme pubbliche. L’eventuale investimento potrebbe inserirsi in un progetto di espansione internazionale, ma anche in questo caso non esistono elementi sufficienti per parlare di una trattativa già definita.

Non mancano, inoltre, possibili soluzioni legate al territorio. Come evidenziato da TuttoC nell’articolo di Valeria Debbia, nelle scorse settimane era emerso il nome di Giuseppe Reggiani, presidente di Clevertech e già partner della società granata. A riaccendere l’attenzione su questa pista è stato un incontro allo stadio tra lo stesso imprenditore e Corrado Baldini, incaricato dalla Reggiana di individuare potenziali investitori. Un contatto che conferma l’esistenza di interlocuzioni, ma che non permette di stabilire se sia stata effettivamente avanzata una proposta economica.

Nel ventaglio delle possibilità continua a comparire anche Enrico Preziosi, ex presidente di Genoa e Como, il cui nome è stato accostato al futuro assetto proprietario del club. Anche questa resta un’ipotesi da verificare, in assenza di comunicazioni ufficiali o di offerte pubblicamente confermate.

La situazione appare dunque in piena evoluzione. Le manifestazioni d’interesse rappresentano un primo segnale concreto di attenzione verso la Reggiana, ma il passaggio decisivo sarà quello delle valutazioni economiche e dell’eventuale presentazione di proposte vincolanti. Soltanto allora sarà possibile comprendere quali gruppi siano realmente intenzionati a procedere e quale direzione potrebbe prendere il futuro societario.

Secondo quanto ricostruito da Valeria Debbia su TuttoC, i prossimi giorni potrebbero chiarire il peso delle diverse cordate e trasformare alcune delle manifestazioni d’interesse in trattative più strutturate. Per il momento, però, nessuna delle piste emerse può essere considerata conclusa: la Reggiana resta al centro di un possibile cambiamento proprietario, con diversi interlocutori e ancora molte incognite da risolvere.