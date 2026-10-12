Mantova, Tomašević avvisa il Palermo: «Vogliamo prenderci una rivincita. Niente alibi, dobbiamo continuare così»

Il Mantova si prepara alla sfida contro il Palermo con entusiasmo e determinazione, dopo il successo per 3-1 conquistato sul campo del Catanzaro. Tra i protagonisti della vittoria del Ceravolo c’è Bodin Tomašević, autore della rete che ha sbloccato il risultato e che gli ha permesso di festeggiare un doppio traguardo personale: il primo gol in Serie B e la prima marcatura con la maglia biancorossa. Una soddisfazione importante per il difensore, che al termine della partita ha voluto sottolineare soprattutto il valore del risultato collettivo, senza nascondere la volontà di migliorare ulteriormente.

«Sono molto felice per la squadra: la cosa più importante era vincere e lo è ancora adesso. Chi segna conta relativamente, perché vengono prima il risultato e il bene del gruppo. Naturalmente, però, questo gol ha un significato speciale per me: è il primo in Serie B e con la maglia del Mantova, quindi sono davvero contento».





Nonostante la gioia per la rete e per i tre punti, Tomašević ha analizzato con lucidità anche la propria prestazione, riconoscendo di avere ancora margini di crescita.

«Non sono completamente soddisfatto della mia prestazione. Cerco sempre di migliorare, di lavorare sui miei difetti e di fare un passo avanti a ogni partita. La vittoria è importante, ma so che posso dare ancora di più».

Tomašević: «A Mantova ho trovato una fiducia mai sentita prima»

Il difensore biancorosso ha poi raccontato il proprio ambientamento a Mantova, evidenziando il ruolo fondamentale dell’allenatore, dello staff tecnico e dei compagni nel suo percorso di crescita.

«Con il mister e tutto lo staff ho un rapporto bellissimo. Non avevo mai sentito una fiducia così forte nei miei confronti e questo per me è davvero importante. Sono molto felice e a Mantova mi trovo benissimo».

Un inserimento che ha superato le aspettative dello stesso giocatore, soprattutto considerando le difficoltà legate al passaggio in una nuova realtà e all’impatto con il campionato cadetto.

«Non mi aspettavo di riuscire ad ambientarmi così rapidamente, sia a Mantova sia in Serie B. Avevo comunque grande fiducia nel club e in tutto lo staff, e questo mi ha aiutato molto. Anche i compagni sono stati fondamentali: mi hanno dato una mano fin dal primo momento e hanno reso tutto più semplice».

Dalla Lazio al Catanzaro: «Sono queste le vittorie che preferisco»

La vittoria del Ceravolo rappresenta un altro momento importante nel percorso del difensore, che ha ricordato anche le emozioni vissute nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio allo stadio Olimpico.

«Sono queste le vittorie che preferisco. Fin da bambino sognavo di vivere notti come quella dell’Olimpico contro la Lazio, in Coppa Italia. È stata una partita diversa dalle altre, una serata particolare, ma ogni gara ha una storia a sé e un fascino tutto suo. Anche quella di Catanzaro è una vittoria importante, che dobbiamo goderci».

Parole che raccontano l’entusiasmo di un giocatore capace di ritagliarsi uno spazio importante nel Mantova e intenzionato a proseguire il proprio percorso senza accontentarsi dei risultati raggiunti.

Mantova-Palermo, Tomašević lancia la sfida: «Vogliamo la rivincita»

Archiviata la vittoria contro il Catanzaro, l’attenzione del Mantova è già rivolta al prossimo impegno di campionato contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Una partita particolarmente attesa dai biancorossi, che vogliono riscattare la precedente sconfitta contro i rosanero.

Tomašević non nasconde le ambizioni della squadra e chiarisce che la stanchezza accumulata negli impegni ravvicinati non dovrà rappresentare una giustificazione.

«Contro il Palermo vogliamo prenderci una rivincita. Abbiamo giocato una partita in settimana e la squadra era un po’ stanca, ma non vogliamo cercare alibi. Dobbiamo pensare subito alla prossima sfida e prepararci nel modo migliore».

Il difensore ha quindi ribadito la necessità di voltare immediatamente pagina, senza lasciarsi distrarre dall’entusiasmo per il successo conquistato a Catanzaro.

«Questa vittoria dobbiamo già dimenticarla stanotte. Da domani si riparte, si torna a lavorare e si pensa al Palermo. Vogliamo continuare su questa strada».

Un messaggio chiaro in vista del confronto con la formazione rosanero. Il Mantova vuole dare continuità alla vittoria del Ceravolo e affrontare la squadra di Inzaghi con la stessa determinazione mostrata contro il Catanzaro.

Per Tomašević, il primo gol in Serie B rappresenta una tappa importante, ma non un punto d’arrivo. La priorità resta il percorso collettivo, con l’obiettivo di confermare i progressi della squadra anche contro il Palermo.