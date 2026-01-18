Reggiana, Salerno su Magnani: «Felici del suo ritorno a Palermo»

Nel momento più delicato della stagione della Reggiana, con cinque sconfitte consecutive che hanno acceso interrogativi e tensioni, il presidente Carmelo Salerno sceglie di metterci la faccia. Lo fa con parole nette, ma anche misurate, soffermandosi in particolare sul ritorno di Magnani al Palermo, tema inevitabile dopo le recenti partenze dal gruppo granata.

Salerno chiarisce subito il contesto dell’operazione, sgombrando il campo da equivoci: «Quando abbiamo firmato il contratto sapevamo che il ritorno al Palermo era possibile, anzi era auspicabile, perché avrebbe significato il superamento dei suoi problemi personali». Un passaggio che sposta il discorso dal piano tecnico a quello umano, ribadendo come la priorità fosse la serenità del calciatore.

Il presidente sottolinea il comportamento del difensore durante la sua esperienza a Reggio Emilia, ringraziandolo pubblicamente: «L’ho ringraziato privatamente e lo faccio anche pubblicamente. Ha avuto la possibilità di andare in altre squadre, anche molto vicine a Reggio, ma ha scelto la Reggiana e per questo lo ringraziamo». Un attestato di stima che prescinde dall’epilogo sportivo della vicenda.

Nessun rancore, dunque, ma consapevolezza. «Ora siamo felici che sia tornato a Palermo perché vuol dire che ha risolto i suoi problemi», aggiunge Salerno, spiegando come l’arrivo di Magnani fosse stato inizialmente fuori dalle logiche di costruzione della rosa: «A inizio stagione la squadra non prevedeva un giocatore come lui, il suo arrivo è stato improvviso e fuori dalle nostre logiche».

Il presidente non cerca alibi nemmeno sul piano dei risultati: «Di partite ne abbiamo perse anche con lui in campo», precisa, ribadendo che le difficoltà attuali non possono essere scaricate su una singola partenza. La linea della società è chiara: «Ora lavoreremo per trovare un difensore adatto a sostituirlo», senza trasformare l’addio di Magnani in una giustificazione per il momento negativo.

Parole che chiudono un capitolo con equilibrio e rispetto, lasciando alla Reggiana il compito di ripartire dal campo e al Palermo quello di accogliere un giocatore che ha ritrovato serenità.