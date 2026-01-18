Tuttosport: “Palermo-Spezia, le probabili formazioni”

Tutto pronto al Renzo Barbera per Palermo-Spezia, sfida in programma oggi alle 17.15 e decisiva per le ambizioni rosanero. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Filippo Inzaghi, squalificato, ha definito le scelte affidando la guida tecnica a D’Angelo e puntando sulla continuità del 3-4-2-1.

Tra i pali spazio a Joronen, con una linea difensiva composta da Peda, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo il tandem Segre-Ranocchia dovrà garantire equilibrio e gestione dei tempi di gioco. Sulla trequarti Inzaghi sceglie Palumbo e Vasic, chiamati a supportare Pohjanpalo, riferimento centrale dell’attacco. Una soluzione che, come evidenzia TuttoSport, punta su qualità e inserimenti tra le linee.

In panchina per il Palermo ci saranno Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Diakitè, Veroli, Gyasi, Gomes, Blin, Giovane, Corona e Le Douaron. Indisponibile Magnani, mentre Palumbo è l’unico diffidato. Nessuno squalificato tra i rosanero, come conferma TuttoSport.

Lo Spezia di Donadoni risponde con il 3-5-2. Davanti a Leonardo, il pacchetto difensivo dovrebbe essere formato da Beruatto, Mateju e Wisniewski. A centrocampo spazio a Vignali, Cassata e Romano, con Aurelio e Adamo sulle corsie esterne. In attacco la coppia Artistico–Di Serio. Dalla panchina pronti a subentrare Lapadula, Vlahovic e Verde. Anche per i liguri non si registrano squalifiche, mentre restano indisponibili Sarr, Bandinelli e Hristov, come riporta TuttoSport.

La gara sarà diretta da Massimi di Termoli, assistito da Peretti e Belsanti, con Gauzolino quarto ufficiale. Al Var Piccinini, assistito da Ghersini. Diretta tv su Dazn, Prime Video e OneFootball. Una sfida che pesa sulla classifica e che, come sottolinea ancora TuttoSport, rappresenta un passaggio chiave per il Palermo nella corsa alla promozione.