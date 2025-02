Reggiana-Carrarese, Viali: «E’ mancata la vittoria, gara sporca»

L’allenatore William Viali, della Reggiana, è intervenuto in sede di conferenza stampa dopo la partita contro la Carrarese.

«Pareggio diverso dalla settimana scorsa, avevamo fatto 85 minuti di altissimo livello, ma è mancata la vittoria. Oggi partita più sporca rispetto alle ultime, diversa. Più sporca, prestazione non pulita: ma la squadra non molla mai, atteggiamento positivo. Volevamo vincerla fino alla fine. Per me era una partita molto importante dal punto di vista nervoso, noi iniziamo molto bene le partite. Oggi abbiamo iniziato male sia il primo che il secondo tempo. La prestazione mi è piaciuta nel primo tempo, siamo riusciti a schiacciare l’avversario per raggiungere il pareggio. Nella ripresa volevamo pressarli molto di più, ma abbiamo perso le distanze e col centrocampo non riuscivamo a impattare. Siamo andati sotto e la partita è cambiata.

A livello statistico o segnano in tanti o tanti gol in pochi. Importante il gol per Girma, oggi giocava in un ruolo un po’ diverso: questo aiuta dal punto di vista psicologico. Molto importante aver fatto gol con due attaccanti. Meroni sentiva indurirsi l’adduttore, ma è arrivato fino alla fine. Io stavo facendo il cambio di Vido per Kabashi già prima, non mi piaceva l’inerzia della partita e volevo portare una formazione più offensiva. Eravamo in equilibrio, giocavamo contro una squadra di grande gamba. C’era molto pressing da entrambe le parti. Dopo dovevamo giocare in spazi stretti, con chi non sente la palla scottare».