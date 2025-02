Termina il primo tempo del match di Serie B tra Cremonese e Cesena con inizio ore 17.30. Grigiorossi che dovranno far a meno di Franco Vazquez, squalificato dopo il “caso Dorval”. A sbloccare il match è la rete di Calo al 14′ che mette il match in salita per gli uomini di Stroppa. I padroni di casa però non mollano e con Azzi, imbeccato da un lancio perfetto di Castagnetti, pareggiano i conti.

