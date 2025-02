Mantova-Bari, Longo: «Bravi a non snaturarci. Serie B tremenda»

Moreno Longo, allenatore del Bari, ha commentato la gara disputata contro il Mantova nel corso della consueta conferenza stampa post-partita.

«Siamo contenti, Mantova è un campo ostico per come ti obbliga a giocare. Non ci siamo snaturati, abbiamo accettato l’uno contro uno a tutto campo, abbiamo concesso molto poco dietro. Il recupero palla è stato studiato, lo avevamo provato in allenamento. Mantova? Gli auguro di salvarsi, ho grande stima per Possanzini. Sta lavorando tanto, il percorso è difficile ma ho visto uno stadio che li ha sostenuti dall’inizio alla fine. La Serie B è tremenda, difficile. Reazione psicologica di Dorval? Siamo contenti per la sua prova, quest’anno non è la prima volta che gli capita un’episodio del genere: anche a Reggio Emilia un ragazzo dagli spalti lo aveva insultato. Dobbiamo ripartire dallo spirito di oggi, ho visto i ragazzi carichi. Dobbiamo riproporre altri atteggiamenti del genere, oggi ci mancavano 5 calciatori dal peso specifico importante per noi».