Reggiana, Amadei: «Sono rimasto incredulo per il pareggio contro la Feralpisalò»

Ai microfoni de “La Gazzetta di Reggio” Romano Amadei, presidente della Reggiana, ha commentato il pareggio di sabato contro la Feralpisalò, prossima avversaria del Palermo. Ecco un estratto delle sue parole:

«Volevo andare negli spogliatoi a fine partita ma vedendo i volti dei ragazzi ho pensato che non era il caso, nessuna parola avrebbe potuto cancellare la loro amarezza. Casomai andrò a trovarli in settimana. Prima della partita il pareggio poteva stare bene a entrambe. Siamo a metà classifica, quindi continuare la serie positiva è sempre importante. Alla fine però, viste le due espulsioni della Feralpisalò il pari non ci piace più. La differenza è tutta qui, tra il prima e il dopo partita. Un pareggio che ci ha procurato sofferenza mentre la Feralpisalò ha goduto e molto. Sono rimasto incredulo per il risultato, tutti quelli vicino a me in tribuna erano senza parole. C’era delusione e silenzio, e a momenti litigo con un loro dirigente. Ci accusava di godere dei favori arbitrali, io che non so nemmeno chi c’è a dirigere le nostre partite. Ma capisco che sul momento si dicono tante cose, anche sbagliate».