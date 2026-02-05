Ranocchia e Inzaghi, fiducia totale: «Un grande gruppo, ora continuità e umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (114) ranocchia

Il Palermo cresce, trova continuità e rafforza le proprie certezze. Al centro di questo percorso c’è anche il rapporto tra Filippo Ranocchia e Filippo Inzaghi, fatto di fiducia, responsabilità e mentalità vincente. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero ha spiegato come il legame con il tecnico sia stato decisivo nel suo percorso di crescita.

«Dal primo giorno in ritiro ho avvertito la sua fiducia e me la trasmette giorno dopo giorno. In relazione a quello che dichiara pubblicamente, è ovvio che fa molto piacere e mi sprona a dare sempre di più per raggiungere gli obiettivi di squadra», ha raccontato Ranocchia nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Alla base del momento positivo del Palermo c’è una svolta chiara, dentro e fuori dal campo. «Un grande gruppo, dentro e fuori dal campo. Senza dimenticare la mentalità vincente di Inzaghi: ci ha inculcato la necessità di lavorare più degli altri. In più c’è la sua capacità di far sentire tutti partecipi e titolari di questa squadra», ha spiegato il centrocampista, come riportato ancora da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Secondo Ranocchia, il punto di svolta della stagione ha un momento preciso. «La partita della svolta è stata la sconfitta con la Juve Stabia, in cui ci siamo resi conto che dovevamo accelerare e cambiare necessariamente passo. Da Chiavari è iniziato un nuovo campionato, stiamo trovando costanza di rendimento e risultati e dobbiamo continuare su questa strada», ha aggiunto il rosanero, come evidenziato dal Giornale di Sicilia a firma Massimiliano Radicini.

Il Palermo è ancora pienamente in corsa per la promozione diretta, ma nello spogliatoio non si fanno calcoli. «Non ci poniamo limiti e non facciamo calcoli. Pensiamo solo a continuare questa striscia positiva, non esistono dieci risultati consecutivi per caso. Bisogna restare umili e concentrati sul lavoro quotidiano, il campo dirà dove possiamo arrivare. Nessuno vuole mollare, neanche le nostre avversarie. Sicuramente sarà un finale di stagione molto intenso», ha concluso Ranocchia, come riportato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

