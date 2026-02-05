Ranocchia non si accontenta: «Posso crescere ancora. Qui mentalità vincente»

Il momento positivo del Palermo passa anche dalla crescita continua dei suoi interpreti. Tra questi c’è Filippo Ranocchia, che guarda al presente senza sentirsi arrivato. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero individua con lucidità gli aspetti su cui lavorare per alzare ulteriormente il proprio livello.

«Posso migliorare ancora in continuità e presenza nelle giocate decisive. Voglio aumentare il mio contributo alla squadra, non solo in termini di gol o assist. L’importante è incidere sotto tutti gli aspetti sia dal punto di vista offensivo che difensivo», ha spiegato Ranocchia nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Un percorso di crescita che passa anche dalla fiducia concessa dal tecnico. «Sin dall’inizio mi ha dato libertà di espressione senza richiedermi compiti particolari con la palla, se non di prendermi la responsabilità di sviluppare la manovra rimanendo sempre al centro del gioco e toccando tanti palloni. Senza tralasciare il supporto in fase difensiva, come del resto sta facendo tutta la squadra. Non a caso siamo la miglior difesa del torneo», ha aggiunto il centrocampista rosanero, come riportato ancora da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Alla base del Palermo di questa stagione c’è un’identità chiara, che Ranocchia riassume in pochi concetti. «Dalla mentalità vincente che il nostro allenatore ci trasmette e che giorno dopo giorno ci porta ad alzare l’asticella. Questa è una squadra che non molla mai e resta sempre dentro la partita. Poi ci sono organizzazione e qualità, ma tutto nasce dall’atteggiamento», ha sottolineato il rosanero, come evidenziato dal Giornale di Sicilia a firma Massimiliano Radicini.

Sul piano personale, però, gli obiettivi restano legati a quelli del gruppo. «Le soddisfazioni personali hanno senso solo se vanno di pari passo con i risultati del gruppo. Abbiamo un sogno e tutti noi vogliamo realizzarlo insieme alla nostra gente. Ma adesso pensiamo soltanto all’Empoli, una squadra che rispettiamo molto, ma vogliamo continuare a divertire davanti ai nostri tifosi», ha spiegato Ranocchia nell’intervista firmata da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Infine, un bilancio complessivo dell’esperienza in rosanero, che va oltre il campo. «Da quando sono arrivato sono molto cresciuto sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello umano. Credo che il bilancio sia positivo, ma so bene che ho ancora margini di crescita», ha concluso il centrocampista del Palermo, come riportato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.