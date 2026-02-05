Ranocchia guida il Palermo: «Rigore pesante, ma ora conta ritrovarci al Barbera»

Il momento migliore della stagione di Filippo Ranocchia passa da Bari e guarda dritto al Barbera. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero è protagonista di una fase positiva, certificata dal rigore trasformato al San Nicola e da una prestazione di spessore che fotografa la sua crescita nel progetto di Inzaghi.

«Mi sento molto bene, sia dal punto di vista mentale che fisico. Il rigore a Bari è stato molto importante per archiviare la gara e proiettarci già alla prossima contro l’Empoli. Giocare in quello stadio così grande senza i nostri tifosi non è stato semplice. Adesso però c’è grande voglia di ritrovarli al Barbera, perché giocare davanti alla nostra gente ci dà sempre una spinta speciale», ha spiegato Ranocchia nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Il rigore contro il Bari e la prestazione convincente sono due immagini simbolo del momento che sta vivendo il Palermo, reduce da una striscia positiva di dieci gare e pienamente in corsa per il salto di categoria. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, Ranocchia appare sempre più centrale negli equilibri della squadra.

Una crescita che il centrocampista attribuisce anche alla continuità e all’organizzazione del gruppo. «Credo di essere cresciuto molto dal punto di vista della costanza dentro la partita anche grazie a un’organizzazione maggiore e a una mentalità diversa rispetto agli anni passati. Lavoro ogni giorno per continuare così e per migliorare sempre di più sotto tutti i punti di vista», ha raccontato Ranocchia, come riportato dal Giornale di Sicilia a firma Massimiliano Radicini.

In città, intanto, si discute anche della sua collocazione tattica: regista, mezzala o trequartista. Un dibattito che Inzaghi sembra aver già chiarito. «Io ho sempre giocato in questa posizione da inizio carriera, adesso in tutta la mia esperienza, eccetto qualche partita all’inizio della mia avventura a Palermo. La mia posizione è questa e con il tecnico e il suo staff lavoriamo quotidianamente per migliorare gli aspetti legati al ruolo», ha spiegato il centrocampista rosanero, come evidenziato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.