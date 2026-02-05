Ranocchia guida il Palermo: «Rigore pesante, ma ora conta ritrovarci al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (126) ranocchia

Il momento migliore della stagione di Filippo Ranocchia passa da Bari e guarda dritto al Barbera. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero è protagonista di una fase positiva, certificata dal rigore trasformato al San Nicola e da una prestazione di spessore che fotografa la sua crescita nel progetto di Inzaghi.

«Mi sento molto bene, sia dal punto di vista mentale che fisico. Il rigore a Bari è stato molto importante per archiviare la gara e proiettarci già alla prossima contro l’Empoli. Giocare in quello stadio così grande senza i nostri tifosi non è stato semplice. Adesso però c’è grande voglia di ritrovarli al Barbera, perché giocare davanti alla nostra gente ci dà sempre una spinta speciale», ha spiegato Ranocchia nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Il rigore contro il Bari e la prestazione convincente sono due immagini simbolo del momento che sta vivendo il Palermo, reduce da una striscia positiva di dieci gare e pienamente in corsa per il salto di categoria. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, Ranocchia appare sempre più centrale negli equilibri della squadra.

Una crescita che il centrocampista attribuisce anche alla continuità e all’organizzazione del gruppo. «Credo di essere cresciuto molto dal punto di vista della costanza dentro la partita anche grazie a un’organizzazione maggiore e a una mentalità diversa rispetto agli anni passati. Lavoro ogni giorno per continuare così e per migliorare sempre di più sotto tutti i punti di vista», ha raccontato Ranocchia, come riportato dal Giornale di Sicilia a firma Massimiliano Radicini.

In città, intanto, si discute anche della sua collocazione tattica: regista, mezzala o trequartista. Un dibattito che Inzaghi sembra aver già chiarito. «Io ho sempre giocato in questa posizione da inizio carriera, adesso in tutta la mia esperienza, eccetto qualche partita all’inizio della mia avventura a Palermo. La mia posizione è questa e con il tecnico e il suo staff lavoriamo quotidianamente per migliorare gli aspetti legati al ruolo», ha spiegato il centrocampista rosanero, come evidenziato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Altre notizie

palermo sampdoria serie b 1-0 (55) segre

Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sogno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (32) ranocchia

Ranocchia e il legame con Palermo: «Qui una tappa fondamentale del mio percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo pescara 5-0 (70) ranocchia gomes

Ranocchia non si accontenta: «Posso crescere ancora. Qui mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (114) ranocchia

Ranocchia e Inzaghi, fiducia totale: «Un grande gruppo, ora continuità e umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Macia-Melissano

Spezia, Melissano: «Il Palermo ci ha chiesto Vlahovic»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (120) pohjanpalo

Pohjanpalo e Palermo: «Qui affetto sincero, cultura millenaria e una passione unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (30) pohjanpalo

Pohjanpalo tra Empoli e Inzaghi: «Siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo far gioire il Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (50) pohjanpalo

Pohjanpalo: «A Palermo il meglio deve ancora arrivare. Mi fa piacere ritrovare il mio amico Dennis, con cui ho un grande feeling»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (61) pohjanpalo

Pohjanpalo, un anno da re di Palermo: «I gol contano, ma prima viene la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo manchester city (57) gyasi

Corriere dello Sport: “Torna Dionisi, ma il Palermo guarda in alto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-04 220249

Empoli, Degli Innocenti: «Contro il Palermo vogliamo alzare l’asticella»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
renzo barbera tifosi tornelli (3)

Palermo, Johnsen e Rui Modesto incontrano i tifosi: giovedì il Meet & Greet al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo sampdoria serie b 1-0 (55) segre

Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sogno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (32) ranocchia

Ranocchia e il legame con Palermo: «Qui una tappa fondamentale del mio percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo pescara 5-0 (70) ranocchia gomes

Ranocchia non si accontenta: «Posso crescere ancora. Qui mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (114) ranocchia

Ranocchia e Inzaghi, fiducia totale: «Un grande gruppo, ora continuità e umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (126) ranocchia

Ranocchia guida il Palermo: «Rigore pesante, ma ora conta ritrovarci al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026