Radio Italia Live, Palermo si prepara: chiusure stradali, divieti di sosta e treni straordinari

Tutto pronto per il grande evento di domani sera al Foro Italico di Palermo, dove alle ore 20:40 andrà in scena il concerto di Radio Italia Live, con il supporto dell’orchestra diretta da Bruno Santori. Una serata di musica e spettacolo che porterà in città decine di migliaia di spettatori e che vedrà, come partner ufficiali, anche Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it.

Come spiega Carla Andrea Fundarotto sul Giornale di Sicilia, per garantire la sicurezza e la fluidità dei movimenti, il Comune ha predisposto un’ampia serie di modifiche alla viabilità e limitazioni al traffico. A partire dalla sospensione della Ztl in via Roma, domani dalle 8 alle 24 e sabato dalle 1 alle 6, in entrambi i sensi di marcia.

Già da oggi, dalle ore 18 fino alle 5 di sabato, sono stati istituiti divieti di sosta in numerose vie strategiche, tra cui: via Francesco Crispi (da piazza XIII Vittime a via Cala), via Cala (tra Foro Umberto I e via dei Cassari), tutto il Foro Umberto I (compresa la carreggiata arretrata antistante l’Hotel NH), via Lincoln, piazza Tonnarazza, piano Sant’Erasmo, piazzetta Porta Reale, via Cervello, via Torremuzza, piazza Kalsa, salita Santi Romano e via Butera.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre che, dalle 7 di domani fino alle 5 del mattino successivo, entreranno in vigore chiusure totali al traffico in: via Crispi (corsia lato monte), via Cala, Foro Umberto I in ogni direzione, via Vittorio Emanuele (tra via Porto Salvo e Foro Umberto), e ancora in via Lincoln (da corso dei Mille al Foro, con obbligo di svolta per chi proviene da via Archirafi), via Ponte di Mare, via Tiro a Segno (fino a piazza Tumminello) e via Messina Marine (da via Ponte di Mare a via Cappello, esclusa).

Saranno riservati agli autobus turistici i tratti tra via Cappello e via Adorno, con aree di sosta dedicate anche in viale dei Picciotti, via Cappello, via Adorno, parcheggio Basile, via Nina Siciliana, parcheggio John Lennon e piazzale Ambrosini. Inoltre, come riferisce Carla Andrea Fundarotto sulle pagine del Giornale di Sicilia, Osp Srl ha messo a disposizione oltre 450 posti auto a tariffa agevolata nei parcheggi Amari di via Crispi, Sammuzzo-Waterfront, all’interno dell’area portuale e presso Marina Yachting Trapezoidale.

Per agevolare gli spostamenti del pubblico proveniente da fuori città, Trenitalia, in collaborazione con la Regione Siciliana, ha predisposto sei treni straordinari in partenza da Palermo Centrale verso Agrigento, Cefalù e Piraineto, attivi tra la notte di domani e quella di sabato. «Un servizio fondamentale per consentire a migliaia di appassionati di partecipare all’evento senza l’uso dell’auto – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò al Giornale di Sicilia – evitando così il prevedibile congestionamento delle strade e garantendo un rientro in sicurezza».

Musica, organizzazione e logistica: Palermo è pronta a trasformare il Foro Italico in un palcoscenico a cielo aperto.