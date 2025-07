Quotidiano di Puglia: “Baschirotto saluta il Lecce: va alla Cremonese per 3 milioni. Lo voleva anche il Palermo”

Federico Baschirotto è pronto a dire addio al Lecce. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il capitano giallorosso si trasferirà alla Cremonese, che ha battuto la concorrenza di Palermo e Pisa. Il difensore classe 1996, protagonista nelle ultime tre stagioni con la maglia salentina, è atteso oggi per la firma che sancirà il suo ritorno in grigiorosso, dove aveva già militato nella Berretti nel 2014/15.

Secondo quanto scrive ancora il Quotidiano di Puglia, la trattativa, rimasta in fase di stallo per diversi giorni, ha subito un’accelerazione improvvisa nella giornata di ieri. La Cremonese ha presentato un’offerta ufficiale da 3 milioni di euro, comprensiva di bonus ancora da definire. Per Baschirotto, in scadenza di contratto col Lecce, è pronto un biennale con opzione per la terza stagione.

Con la partenza del capitano, i dirigenti salentini Corvino e Trinchera si attiveranno immediatamente per individuare un sostituto all’altezza. Sempre secondo il Quotidiano di Puglia, si attende l’annuncio ufficiale nel corso della giornata odierna.

Nel frattempo, è già stato ufficializzato un nuovo arrivo in casa Lecce: si tratta dell’irlandese Corrie Ndaba, terzino sinistro classe 1999, prelevato a titolo definitivo dal Kilmarnock FC. Come sottolineato dal Quotidiano di Puglia, il calciatore ha firmato un contratto triennale con opzione per altri due anni. Oggi sosterrà il suo primo allenamento agli ordini di mister Di Francesco.