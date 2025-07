Il Resto del Carlino: “Cesena alla scelta su Klinsmann. Il Palermo offre anche l’ex Gomis”

Porte girevoli al centro del mercato del Cesena, che potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un clamoroso ritorno tra i pali. Come riportato da Il Resto del Carlino, il Palermo ha messo sul piatto Alfred Gomis come contropartita tecnica per arrivare a Jonathan Klinsmann, numero uno del Cavalluccio nella scorsa stagione. L’operazione prevede un conguaglio economico di circa 1,8 milioni di euro da parte dei rosanero, una cifra lontana dai 3 milioni di plusvalenza auspicati dal club romagnolo, ma comunque significativa.

Secondo quanto riferisce ancora Il Resto del Carlino, il nodo principale dell’operazione è rappresentato dall’ingaggio di Gomis, che supera i 200mila euro a stagione. Il senegalese, 32 anni da compiere, firmerebbe un biennale da circa 450mila euro complessivi. In un momento in cui la società cerca di contenere il monte ingaggi, la proposta impone attente riflessioni. Da qui l’ipotesi alternativa: trattenere Klinsmann, che resta un pilastro dello spogliatoio e che tuttavia dovrà ora prendere una decisione personale, anche alla luce dell’interesse concreto del Palermo.

Il Resto del Carlino ricorda che Gomis ha già vestito la maglia bianconera nel campionato 2015-16, lasciando un ottimo ricordo. In quella stagione collezionò 39 presenze, compresi i playoff, diventando titolare dopo la seconda giornata e contribuendo a un’annata da 68 punti in campionato, culminata però con l’eliminazione casalinga contro lo Spezia. Era la squadra di Drago, con talenti del calibro di Kessié, Sensi, Caldara e Ciano. Proprio in quel periodo, Gomis affrontò anche un grave lutto familiare, ospitando a Cesena il fratello minore.

Cresciuto nel Torino, Gomis ha vissuto una carriera ricca di tappe: Crotone, Avellino, Bologna, Salernitana, Spal, poi Digione, Rennes, Como, Lorient e infine Palermo, dove è approdato la scorsa estate. Come riportato da Il Resto del Carlino, in rosanero ha debuttato parando un rigore a Man nella sfida di Coppa Italia vinta contro il Parma, ma si è subito infortunato alla prima di campionato a Brescia, restando poi ai box per tutto il resto della stagione.

Il Cesena riflette: il fascino del ritorno c’è, ma il budget impone prudenza. Tutto dipenderà da Klinsmann. E dal via libera del Cavalluccio.