Porta Palermo, spunta Klinsmann: Audero costa troppo, Desplanches verso il prestito

Il figlio di Jurgen tra le alternative valutate da Osti. Piace anche Giorgini in difesa. In uscita Insigne e Buttaro

Il Palermo guarda anche a Jonathan Klinsmann per il ruolo di portiere. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il classe 1997 del Cesena, figlio dell’ex ct della Germania Jurgen, è entrato nella lista delle alternative considerate dal ds Carlo Osti. Questo perché, sebbene Emil Audero resti il primo obiettivo per la porta, le difficoltà emerse nella trattativa con il Como – legate a cartellino e ingaggio – stanno spingendo i rosanero a sondare altre piste.

Klinsmann, sotto contratto con il Cesena fino al 2026, è valutato attorno ai 3 milioni di euro e piace anche ad alcuni club di Serie A. Come sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo monitora la situazione in parallelo alla cessione in prestito di Sebastiano Desplanches, destinato a lasciare temporaneamente la Sicilia. Su di lui si registra l’interesse del Torino, mentre nei giorni scorsi è stato accostato anche al Modena, club con cui il Palermo sta valutando un possibile scambio nell’operazione Antonio Palumbo.

In tema di nuovi innesti, si guarda anche alla Juventus Next Gen, dove piace il montenegrino Vasilije Adzic, 19 anni, giocatore duttile in grado di agire da trequartista o da mezzala. Per la difesa, invece, è stato sondato Andrea Giorgini del Sudtirol, mentre Patryk Peda, nonostante l’interesse del Gornik Zabrze, rientra ancora nei piani tecnici di Inzaghi.

Come evidenziato infine da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sul fronte uscite si registrano movimenti per Alessio Buttaro, seguito dalla Carrarese, e per Roberto Insigne, che resta un nome caldo sul taccuino del Pescara.