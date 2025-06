Pohjanpalo titolare, ma non basta: la Finlandia cade in casa contro l’Olanda

Buona prestazione sul piano dell’impegno, ma nessun gol per Joel Pohjanpalo, che ha giocato 55 minuti da titolare nella sfida tra Finlandia e Olanda, valida per il gruppo G delle qualificazioni europee. L’attaccante del Palermo ha guidato l’attacco della nazionale finlandese, ma non è riuscito a lasciare il segno in un match subito in salita per i padroni di casa.

A decidere l’incontro ci hanno pensato Memphis Depay, in gol nei primi minuti, e Denzel Dumfries, autore del raddoppio al 23’ con il suo decimo centro in nazionale. L’esterno dell’Inter ha disputato tutti i 90 minuti, mentre l’altro nerazzurro, Stefan De Vrij, è subentrato a inizio ripresa, giocando l’intero secondo tempo. Tijjani Reijnders (Milan) ha invece lasciato il campo al 69’.

Per la Finlandia, ancora a secco di punti dopo questa sconfitta interna, sarà fondamentale ripartire già dalla prossima gara. L’Olanda invece comincia col piede giusto il proprio cammino nel girone, pur restando alle spalle della Polonia, attuale capolista ma con una partita in più.