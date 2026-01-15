Pohjanpalo re di dicembre: è lui il Calciatore del mese AIC di Serie B

Joel Pohjanpalo continua a prendersi il Palermo e la Serie B. Dopo il riconoscimento di novembre, il centravanti finlandese ha conquistato anche il premio AIC di Calciatore del mese di dicembre 2025, chiudendo l’anno solare nel modo migliore possibile.

Un finale di 2025 semplicemente straordinario per l’attaccante rosanero, diventato nel giro di poche settimane un autentico fattore decisivo del campionato. Un dominio che, dopo un avvio più lento, non era affatto scontato, ma che oggi appare certificato dai numeri e, soprattutto, dall’impatto sulle partite.

Le cifre raccontano molto, ma non tutto. Otto gol nelle ultime sei partite con la maglia del Palermo, a una media di 1,3 reti a gara, sono dati impressionanti, da attaccante fuori categoria per la Serie B. Un ritmo che, se mantenuto, potrebbe portare Pohjanpalo a riscrivere diversi record stagionali.

Ancora più significativo è il peso specifico dei suoi gol: grazie alle sue reti, il Palermo ha raccolto 14 punti nelle ultime sei gare, quasi la metà dei 33 complessivi conquistati finora. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni: quando Pohjanpalo segna, il Palermo viaggia a ritmo promozione.

Dicembre è stato il mese della definitiva consacrazione. Contro l’Empoli è arrivata una doppietta pesantissima: prima un tap-in volante, poi uno stop e tiro al volo di rara pulizia tecnica, a chiudere una partita che stava diventando complessa. Gol diversi per esecuzione, ma identici per importanza. Poi la firma contro l’Avellino, dal dischetto nei minuti finali, e ancora contro il Padova, con un destro al volo dal limite dell’area piccola, frutto di un’intuizione da vero centravanti, capace di arrivare prima degli altri dove il pallone sarebbe caduto.

È qui che si vede la differenza dei grandi attaccanti. Pohjanpalo lo è per tempismo, repertorio e lucidità dentro l’area di rigore. Nessuno in Serie B, oggi, unisce con la stessa continuità fiuto del gol, fisicità e varietà di soluzioni offensive.

Lo stesso finlandese ha voluto condividere i meriti con Filippo Inzaghi, suo allenatore:

«Essendo stato un grande attaccante, capisce subito certe situazioni e ti dà suggerimenti che fanno la differenza».

Un binomio che sta funzionando alla perfezione e che alimenta le ambizioni rosanero. Con un Pohjanpalo in queste condizioni, il Palermo può legittimamente sognare un ritorno in Serie A che manca ormai da quasi dieci anni. E dicembre, per i tifosi rosanero, resterà il mese in cui il loro numero 9 ha definitivamente acceso la fiamma.