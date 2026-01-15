Palermo, seduta mattutina al CFA: lavoro su fase offensiva e conclusioni

Gennaio 15, 2026

Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi, che prosegue la preparazione in vista della prossima gara casalinga contro lo Spezia.

Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, i rosanero hanno svolto un’esercitazione mirata sulle combinazioni offensive, con particolare attenzione allo sviluppo della manovra e alle conclusioni in porta. Una seduta orientata dunque a migliorare tempi, movimenti e finalizzazione, aspetti chiave in vista del prossimo impegno di campionato.

La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con nuove sedute al centro sportivo rosanero.

