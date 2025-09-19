Gazzetta dello Sport: “Bari, ecco Gytkjaer. Stasera c’è il duello contro Pohjanpalo”

Otto mesi dopo l’impresa di Venezia, Joel Pohjanpalo e Christian Gytkjaer tornano a incrociare i destini, stavolta da avversari. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, i due giganti del gol trascinarono i lagunari in Serie A: il danese con 12 reti complessive, compreso il sigillo nella finale playoff con la Cremonese, e il finlandese con uno straordinario bottino di 22 reti e il titolo di capocannoniere.

Ora la scena è il Barbera, in una sfida che vale molto più dei tre punti. Pohjanpalo, già re a Palermo con 9 reti in 15 presenze nella scorsa stagione e 3 centri nelle prime tre giornate del nuovo campionato, è pronto a trascinare ancora la squadra di Inzaghi. Per Gytkjaer, invece, il cammino con il Bari è appena cominciato, dopo un lungo stop per un infortunio al piede che ne ha ritardato l’esordio. «Per noi Gytkjaer è fondamentale – ha dichiarato Caserta alla vigilia, citato dalla Gazzetta dello Sport – si è allenato bene tutta la settimana con la squadra».

Il tecnico biancorosso si affida così al suo ariete, in un momento in cui la squadra ha bisogno disperato di gol: solo due finora, firmati da Dorval e Moncini. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Bari ha mostrato idee ma ha raccolto appena un punto, pagando un avvio complicato legato al rinnovamento dell’organico. Da Gytkjaer ci si attende la scossa necessaria per uscire dai bassifondi.

Sul fronte Palermo, invece, c’è entusiasmo crescente. I rosanero attendono l’arrivo di Bereszynski, difensore polacco pronto alle visite mediche e alla firma. Intanto Inzaghi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, medita alcuni cambi per l’anticipo di questa sera: probabile esordio dal primo minuto per Palumbo, con Brunori alle spalle di Pohjanpalo, il ritorno di Gyasi sull’esterno destro e l’arretramento di Pierozzi in difesa al fianco di Bani e Ceccaroni.

Un Barbera gremito accoglierà così un match che mette di fronte passato e presente di due bomber dal cuore vichingo. Una sfida che, come conclude la Gazzetta dello Sport, promette emozioni forti e potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre.