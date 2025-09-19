Gazzetta dello Sport: “Palermo-Bari, le probabili formazioni”

Il Barbera si prepara ad accogliere oltre 30mila spettatori per Palermo-Bari, anticipo di Serie B in programma questa sera alle ore 21. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sfida sarà diretta da Perenzoni di Rovereto, con assistenti Niedda e Biffi, quarto uomo Ianniello, Var Meraviglia e Avar Monaldi. Diretta tv su Dazn e LaB, prezzi dei biglietti da 22 a 103 euro.

Sul fronte rosanero, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Joronen in porta e la difesa composta da Pierozzi, Bani e Ceccaroni. Sulle corsie esterne agiranno Gyasi e Augello, mentre in mezzo spazio a Gomes e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Brunori supporteranno l’unica punta Pohjanpalo. In panchina, secondo la Gazzetta dello Sport, pronti Avella, Balaguss, Peda, Diakité, Veroli, Vasic, Blin, Segre, Giovane, Le Douaron e Corona. Indisponibili Bardi e Gomis.

Il Bari di Caserta si dispone con un 4-3-1-2: Cerofolini tra i pali, retroguardia con Dorval, Nikolaou, Vicari e Dickmann. In mediana Pagano, Verreth e Maggiore, con Brauonder alle spalle di Gytkjaer e Moncini. In panchina Pissardo, Pucino, Burgio, Meroni, Darboe, Antonucci, Castrovilli, Cerri, Bellomo, Sibilli, Partipilo e Rao. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Caserta può contare su tutta la rosa: nessun indisponibile, squalificato o diffidato.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

Panchina: Avella, Balaguss, Peda, Diakité, Veroli, Vasic, Blin, Segre, Giovane, Le Douaron, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Bardi, Gomis.

Bari (4-3-1-2):

Cerofolini; Dorval, Nikolaou, Vicari, Dickmann; Pagano, Verreth, Maggiore; Brauonder; Gytkjaer, Moncini.

Panchina: Pissardo, Pucino, Burgio, Meroni, Darboe, Antonucci, Castrovilli, Cerri, Bellomo, Sibilli, Partipilo, Rao.

Allenatore: Caserta.

Indisponibili: nessuno.