Tuttosport: “«All’altezza dei tifosi!»”

Più di 30mila spettatori già certi di esserci e la possibilità concreta di arrivare al tutto esaurito: Palermo-Bari si annuncia come una sfida dal fascino particolare. Come riporta Tuttosport, i rosanero cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Bolzano, con Inzaghi che punta a dare continuità alla crescita della squadra e al legame sempre più saldo con il pubblico del Barbera.

Il tecnico rosanero dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Brunori e Palumbo pronti a supportare Pohjanpalo in attacco. Gyasi si candida per una maglia sull’esterno destro, con Pierozzi arretrato nei tre di difesa insieme a Bani e Ceccaroni, mentre Augello presidierà la corsia mancina. Intanto, sottolinea Tuttosport, è tutto pronto per l’arrivo di Bartosz Bereszynski, che andrà a rinforzare il reparto arretrato.

Sul fronte Bari, la gara rappresenta l’ennesimo banco di prova in un inizio di stagione complicato. Come evidenzia Tuttosport, Caserta chiede ai suoi maggiore aggressività rispetto al ko di Modena, con la buona notizia del recupero di Gytkjaer, convocato per la prima volta in stagione. Restano però dubbi legati alle corsie esterne, con Dickmann e Dorval non certi della conferma, mentre a centrocampo Partipilo e Pagano rischiano il posto a favore di soluzioni più solide come Darboe e Castrovilli.

Un tema importante riguarda anche Sibilli, al centro di un procedimento per presunte scommesse, ma comunque considerato un punto fermo dell’attacco biancorosso. Il Bari non può permettersi un altro passo falso, anche perché finora la squadra è sempre andata in svantaggio e dovrà limitare i pericoli di un bomber come Pohjanpalo, già protagonista assoluto in rosanero.

Secondo quanto riporta ancora Tuttosport, la sfida del Barbera sarà dunque un crocevia già significativo: il Palermo per confermarsi in alto, il Bari per invertire subito la rotta.