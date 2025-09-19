Repubblica: “Il Bari in trasferta a Palermo riparte da Sibilli e Gytkjaer con l’incubo della prima crisi”

Serve un’impresa. Il Bari, reduce dal pesante ko di Modena, si presenta al Barbera sapendo di affrontare un Palermo in crescita e già in grado di candidarsi ai piani alti della classifica. Come sottolinea Enzo Tamborra su Repubblica Bari, il cammino dei rosanero è stato sin qui convincente: sette punti in tre partite, entusiasmo crescente e la spinta di oltre 30mila spettatori attesi questa sera alle 21.

Il tecnico Fabio Caserta, però, non cambia filosofia. Il modulo resta lo stesso, nonostante le prime crepe emerse. Secondo quanto riportato da Enzo Tamborra su Repubblica Bari, possibili novità riguardano gli interpreti: Darboe in mediana e uno tra Castrovilli e Rao potrebbero insidiare Partipilo e Pagano. Sulle fasce non è scontata la conferma della coppia Dickmann-Dorval, dopo le difficoltà emerse a Modena.

In avanti, Sibilli resta titolare nonostante la spada di Damocle delle indagini sulle scommesse. La buona notizia arriva dal ritorno di Gytkjaer, al debutto stagionale e in ballottaggio con Moncini per il ruolo di centravanti. «Ci vorrà maggiore aggressività rispetto a Modena – osserva Caserta, citato da Enzo Tamborra su Repubblica Bari – è il minimo che si possa chiedere dopo una prestazione scadente».

Il pericolo principale per i biancorossi si chiama Joel Pohjanpalo, autore di tre reti in altrettante partite, vero trascinatore del Palermo di Inzaghi. «Inzaghi in Serie B vince quasi sempre – ricorda Enzo Tamborra su Repubblica Bari – e rappresenta un valore aggiunto per i rosanero».

Il contesto, intanto, rende la sfida ancora più delicata: il Barbera sarà pieno di entusiasmo, mentre i tifosi del Bari resteranno nuovamente a casa, come già accaduto a Venezia, per motivi di ordine pubblico. A dirigere la gara sarà l’arbitro Perenzoni della sezione di Rovereto.