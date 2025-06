Playout amaro all’Arechi, gara sospesa definitivamente: Salernitana retrocessa in C, la Sampdoria resta in Serie B

Il playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria si è concluso nel peggiore dei modi. La gara di ritorno, disputata allo stadio Arechi, è stata sospesa definitivamente al minuto 65 con il punteggio di 2-0 per i blucerchiati, a causa del lancio di oggetti in campo da parte della tifoseria granata, tra cui fumogeni, petardi e seggiolini.

Dopo una prima sospensione e un temporaneo rientro in campo, il match è stato interrotto in via definitiva. La partita non verrà omologata con il punteggio maturato fino al momento dello stop, ma verrà assegnato un 3-0 a tavolino in favore della Sampdoria, come da regolamento.

Indipendentemente dalla modalità di chiusura dell’incontro, l’esito è chiaro: la Samp resta in Serie B, mentre la Salernitana retrocede in Serie C, al termine di una stagione culminata nel caos e nell’amarezza.