Euro U21, Germania-Italia 2-2: Ambrosino all’ultimo respiro, si va ai supplementari

Succede di tutto nella sfida tra Germania e Italia valida per i quarti di finale dell’Europeo Under 21. Dopo una partita vibrante e ricca di emozioni, il risultato finale dei tempi regolamentari è di 2-2, con gli Azzurrini che trovano il gol del pareggio al 96’ grazie a una punizione magistrale di Giuseppe Ambrosino, che manda la palla all’incrocio e fa esplodere la tifoseria italiana.

L’Italia era passata in vantaggio al 58’ con una splendida rete di Luca Koleosho, ma i tedeschi avevano ribaltato la situazione con due reti firmate Woltemade (68’) e Weiper (87’), entrambi sugli sviluppi di azioni aeree. Nel finale, l’Italia ha giocato in inferiorità numerica a causa delle espulsioni di Gnonto e Zanotti, entrambi per doppia ammonizione, ma non ha mollato.

Una prestazione di grande carattere per gli uomini di Nunziata, che ora si giocheranno l’accesso alla semifinale ai tempi supplementari, con ancora tanta adrenalina in campo e sugli spalti.