Euro U21, Desplanches non basta: Italia fuori ai supplementari, Germania vittoriosa 3-2

Termina con una dolorosa eliminazione il cammino dell’Italia Under 21 all’Europeo di categoria. Gli Azzurrini escono ai quarti di finale, sconfitti 3-2 dalla Germania al termine di una partita combattuta, intensa e piena di colpi di scena, chiusa solo dopo i tempi supplementari.

La Nazionale italiana aveva sbloccato il match nel secondo tempo con una splendida rete di Luca Koleosho al 58’, ma la Germania è riuscita a rimontare con due reti ravvicinate, prima di Weiper (87’) e poi di Woltemade (68’). Nel finale dei tempi regolamentari, in pieno recupero, una punizione meravigliosa di Giuseppe Ambrosino al 96’ ha rimesso tutto in parità, regalando la speranza e portando la sfida ai supplementari.

Nonostante la stanchezza e l’inferiorità numerica per le espulsioni di Gnonto e Zanotti, l’Italia ha tenuto testa agli avversari grazie anche alle straordinarie parate di Sebastiano Desplanches, autentico protagonista tra i pali. Ma il gol decisivo è arrivato al 117’, firmato da Merlin Rohl, che con una rasoiata dal limite ha battuto ancora il portiere azzurro e chiuso i conti.

Per l’Italia resta il rammarico per una prestazione generosa e ricca di cuore, ma non sufficiente per proseguire il cammino. La Germania vola in semifinale, mentre per gli Azzurrini si chiude un Europeo fatto di rimpianti e di grande fatica, ma anche di momenti emozionanti.