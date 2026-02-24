Corriere dello Sport: “Arriva la corazzata Palermo. Pescara, più Insigne per sperare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Una prestazione che lascia rimpianti, ma non punti. Giancarlo Febbo, dalle colonne del Corriere dello Sport, racconta il ko del Pescara sul campo della capolista Venezia, un 3-2 maturato solo nell’ultimo quarto d’ora e che ha confermato il pronostico della vigilia: prima contro ultima, miglior attacco contro peggior difesa.

Il Pescara, sottolinea Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, ha confermato la linea a quattro in difesa, ma al “Penzo” ha incassato tre reti, riallineandosi alla media negativa stagionale: 51 gol subiti in 26 partite, differenza reti -21. Numeri che pesano.

Speranze e orgoglio

Eppure, la piazza adriatica continua a credere nella salvezza. Come riporta Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, l’allenatore Gorgone non si arrende: «A Venezia siamo usciti a testa alta, ma senza punti. Abbiamo creato diverse occasioni e dobbiamo essere arrabbiati per non averle concretizzate. Abbiamo dimostrato di poter reggere il confronto. Non siamo andati da battuti. Certo, dovevamo essere più attenti sugli inserimenti, ma l’atteggiamento è stato quello giusto. Ci aspetta una volata che sarà di testa».

Il tecnico chiede ora di recuperare energie fisiche e mentali in vista di un calendario che non concede tregua.

Arriva il Palermo

Domenica all’Adriatico sarà di scena il Palermo, altra big dopo il Venezia. Un doppio confronto ad altissimo coefficiente di difficoltà, definito da Febbo sul Corriere dello Sport come un vero “regalo” del calendario asimmetrico.

Per l’occasione mancherà lo squalificato Gravillon. Potrebbe però esserci spazio per Altare, uno dei rinforzi di gennaio finora mai utilizzato. E cresce l’attesa per Lorenzo Insigne: nei nove minuti finali a Venezia ha mostrato qualità e idee che potrebbero diventare preziose da subito.

Gorgone starebbe preservando il fantasista per gli scontri diretti, ma la sensazione è che il suo contributo possa essere determinante già contro i rosanero. Dopo il Palermo, arriverà anche la trasferta di Frosinone, prima dello scontro diretto con il Bari dell’8 marzo. Per il Pescara, come evidenzia Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, è il momento di restare aggrappati al campionato.

