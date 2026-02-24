Corriere dello Sport: “Palermo, incursore Ceccaroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo sudtirol ceccaroni (6)

C’è chi lavora nell’ombra e poi si prende la scena. Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, accende i riflettori su Pietro Ceccaroni, uno dei simboli silenziosi del nuovo Palermo targato Inzaghi.

Rimasto saldo per tre stagioni tra le rivoluzioni del City Football Group, Ceccaroni ha costruito con la piazza un rapporto di fiducia fatto di rendimento e affidabilità. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non avrà il peso mediatico di Bani né lo status tecnico di Palumbo o Pohjanpalo, ma è uno di quelli che incide davvero.

Difensore goleador

Contratto fino al 2027, trent’anni compiuti da poco, Ceccaroni abbina solidità difensiva a numeri da protagonista. Due gol nelle ultime tre partite, tra cui il 3-3 al 92’ contro la Sampdoria a Genova, rete che – evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – ha avuto un effetto trascinante sulla squadra e sull’ambiente.

Sabato è arrivata anche la perla contro il Südtirol: inserimento dalle retrovie, controllo in corsa e pallonetto di destro, il piede “debole”, per chiudere i conti con autorità. Non un episodio isolato, ma il segno di una partecipazione attiva alla manovra, marchio del calcio proposto dal Palermo.

In fase di possesso Ceccaroni offre soluzioni costanti sull’out sinistro, dialogando con Augello o buttandosi in area a sorpresa. Numeri alla mano, è arrivato a quota tre gol stagionali: record personale eguagliato rispetto all’annata di Venezia 2020/21, chiusa con la promozione in Serie A. Nel 2026 è il secondo miglior marcatore rosanero dietro Pohjanpalo (5). E un dato curioso: negli ultimi tre tornei ha sempre segnato al Südtirol.

Father’s Pack, obiettivo Barbera pieno

Intanto, come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club guarda anche agli spalti. Dopo quattro gare interne sotto quota 25.000 presenze – a fronte di sei partite oltre i 30.000 spettatori – la società ha lanciato il “Father’s Pack”.

La promozione, pensata nel mese della Festa del Papà, consente di acquistare un unico tagliando valido per le prossime tre gare casalinghe: Mantova (4 marzo), Juve Stabia (17 marzo) e Avellino (Pasquetta, 6 aprile, data e orario da definire).

Prezzi agevolati:

44 euro in curva

56 euro in gradinata superiore

68 euro in gradinata inferiore

Un’iniziativa per riportare entusiasmo e riempire il Barbera in un momento cruciale della stagione. Perché, come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo oggi corre forte in campo. E vuole farlo con uno stadio all’altezza delle sue ambizioni.

