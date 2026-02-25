Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Il Pescara prepara la sfida interna contro il Palermo tra novità, assenze e una porta da ridisegnare. Come racconta Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il primo allenamento di Magnus Brondbo con i nuovi compagni segna l’inizio di una nuova fase per i biancazzurri, costretti a fare i conti con il grave infortunio di Desplanches.

Giovanni Tontodonati, su Il Messaggero Abruzzo, ricorda che Desplanches – di proprietà del Palermo – avrebbe dovuto affrontare il suo club d’appartenenza domenica all’Adriatico, ma la lesione al quadricipite lo terrà fuori per circa due mesi. Un’assenza pesante che ha spinto la società a tesserare Brondbo, svincolato dopo la lunga esperienza con il Bodø/Glimt e già passato in Italia nella stagione 2021-22 con l’Under 17 della Roma.

Secondo quanto riportato da Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il portiere norvegese classe 2005 ha scelto la maglia numero 44 e contro il Palermo andrà inizialmente in panchina. La titolarità resta affidata a Saio, promosso dopo l’infortunio di Desplanches e protagonista di una prova incoraggiante a Venezia, con almeno quattro interventi decisivi. Sarà dunque il 23enne cresciuto nel vivaio della Sampdoria a difendere i pali nello scontro contro i rosanero di Inzaghi.

Il quadro infermeria, come evidenzia Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, presenta altre situazioni da monitorare. Meazzi e Valzania hanno osservato un turno di riposo dopo gli acciacchi accusati a Venezia: per il primo si tratta di una ferita alla tibia, mentre la risonanza di Valzania ha escluso lesioni al ginocchio sinistro e il rientro in gruppo è previsto a breve. Lavoro differenziato anche per Letizia e Brugman, entrambi affaticati ma disponibili per domenica.

Out Caligara, fermato da una lesione all’adduttore rimediata contro l’Avellino: il rientro è atteso per la prossima settimana, con l’obiettivo di recuperarlo per lo scontro salvezza con il Bari dell’8 marzo. Contro il Palermo, oltre a Desplanches, mancheranno anche i lungodegenti Merola, Graziani, Oliveri, Pellacani e Tsadjout. Assente per squalifica Gravillon, mentre il giudice sportivo ha inflitto al Pescara un’ammenda di 5.000 euro per il lancio di fumogeni nella gara di Venezia.

Dal punto di vista tattico, Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo prevede la conferma del 4-3-1-2, con Meazzi sulla trequarti alle spalle del tandem Olzer-Di Nardo. Una sfida dal peso specifico elevatissimo: il Delfino è ultimo con 18 punti, a -7 dai playout e -8 dalla salvezza diretta, mentre il Palermo è quarto a quota 51, in piena corsa per la promozione.

Infine, capitolo biglietti. Come riportato da Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, è partita la prevendita attraverso il circuito Ciaotickets, online e nei punti vendita autorizzati, oltre allo store ufficiale. Domenica sarà possibile acquistare i tagliandi al botteghino con una maggiorazione di 2 euro. Prezzi variabili dai 14 euro della curva Nord ai 45 euro della tribuna Vip, con riduzioni previste per donne, over 60, under 16 e categorie convenzionate.

Il Pescara si prepara alla sfida con emergenze e determinazione. E come sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, contro il Palermo servirà una prova perfetta per alimentare le residue speranze salvezza.