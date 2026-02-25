Champions League, Aleesami riceve la maglia del Palermo prima dell’impresa a San Siro

Notte storica in Champions League per il Bodø/Glimt e per Haitam Aleesami, protagonista del passaggio del turno dopo la sfida disputata a San Siro. Ma prima dell’impresa europea, per l’ex difensore rosanero è arrivato un momento dal sapore particolare.

Nel ritiro pre-partita in albergo, Aleesami ha ricevuto la visita di un tifoso del Palermo che ha voluto omaggiarlo con una maglia rosanero. Un gesto simbolico che ha riportato alla memoria il suo trascorso in Sicilia, dove ha militato per tre stagioni.

Lo scatto condiviso sui social immortala il difensore sorridente mentre tiene in mano la maglia rosa accanto al sostenitore. Un incontro breve ma significativo, avvenuto a poche ore da una delle partite più importanti della stagione per il club norvegese.

Aleesami ha indossato la maglia del Palermo per tre campionati, prima di proseguire la sua carriera all’estero. Oggi, da protagonista in campo europeo, continua a incrociare idealmente il suo passato rosanero con le nuove sfide internazionali.

San Siro, la Champions League e un omaggio arrivato direttamente dal cuore di un tifoso: una coincidenza suggestiva alla vigilia di una serata che entrerà nella storia del Bodø/Glimt.