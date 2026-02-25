Champions League, Aleesami riceve la maglia del Palermo prima dell’impresa a San Siro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 092936

Notte storica in Champions League per il Bodø/Glimt e per Haitam Aleesami, protagonista del passaggio del turno dopo la sfida disputata a San Siro. Ma prima dell’impresa europea, per l’ex difensore rosanero è arrivato un momento dal sapore particolare.

Nel ritiro pre-partita in albergo, Aleesami ha ricevuto la visita di un tifoso del Palermo che ha voluto omaggiarlo con una maglia rosanero. Un gesto simbolico che ha riportato alla memoria il suo trascorso in Sicilia, dove ha militato per tre stagioni.

Lo scatto condiviso sui social immortala il difensore sorridente mentre tiene in mano la maglia rosa accanto al sostenitore. Un incontro breve ma significativo, avvenuto a poche ore da una delle partite più importanti della stagione per il club norvegese.

Aleesami ha indossato la maglia del Palermo per tre campionati, prima di proseguire la sua carriera all’estero. Oggi, da protagonista in campo europeo, continua a incrociare idealmente il suo passato rosanero con le nuove sfide internazionali.

San Siro, la Champions League e un omaggio arrivato direttamente dal cuore di un tifoso: una coincidenza suggestiva alla vigilia di una serata che entrerà nella storia del Bodø/Glimt.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 072124

Giornale di Sicilia: “Lupo avverte il Palermo: «Attenzione al Pescara, non è una gara scontata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (143) peda

Giornale di Sicilia: “Peda, da gregario a titolare: il polacco è la nuova certezza della difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Entella 3-0 (50) ranocchia Segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia e Segre non si possono toccare più”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (45)

Repubblica: “Serie B, lo sprint per la promozione diretta. Le statistiche premiano le prime due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (90) peda pierozzi inzaghi brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, le tre mosse di Inzaghi per la svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa a Torretta: partitella 10 contro 10 e test con la Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-25 092936

Champions League, Aleesami riceve la maglia del Palermo prima dell’impresa a San Siro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (49) gravina

Gazzetta dello Sport: “Riforma arbitri, Gravina accelera: nasce la classe d’élite”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026