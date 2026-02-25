Serie B, 27ª giornata: La Penna torna in campo, ecco tutte le designazioni arbitrali

Rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie B. Il big match salvezza-promozione tra Pescara e Palermo, in programma domenica 1 marzo alle ore 15 allo stadio Adriatico, sarà diretto da Maresca.

Il fischietto designato per la sfida tra gli abruzzesi, ultimi in classifica, e i rosanero quarti a quota 51 punti, sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Pressato. Il quarto ufficiale sarà Tropiano. Al VAR Volpi e AVAR Dionisi, entrambi operativi on site allo stadio Adriatico di Pescara.

Una gara dal peso specifico elevato per entrambe le squadre: il Pescara cerca punti vitali per la corsa salvezza, mentre il Palermo punta a restare agganciato al treno promozione, con Venezia, Monza e Frosinone nel mirino.

Ecco il quadro completo delle designazioni:

Venerdì 27/02

Monza – Virtus Entella (ore 19:00): Allegretta (assistenti Biffi – Pistarelli; IV Pasculli; VAR Rutella; AVAR Meraviglia)

Sampdoria – Bari (ore 21:00): Perenzoni (assistenti Di Giacinto – El Filali; IV Zanotti; VAR Camplone; AVAR Manganiello)

Sabato

Empoli – Cesena (ore 15:00): Pezzuto (assistenti Niedda – Pascarella; IV Liotta; VAR Monaldi; AVAR Paganessi)

Modena – Padova (ore 15:00): Calzavara (assistenti Votta – Grasso; IV Caruso; VAR Cosso; AVAR Nasca)

Südtirol – Venezia (ore 15:00): La Penna (assistenti Laudato – Regattieri; IV Di Marco; VAR Santoro; AVAR Giua)

Spezia – Reggiana (ore 17:15): Zufferli (assistenti Di Gioia – Catallo; IV Piccinini; VAR Baroni; AVAR Gualtieri)

Avellino – Juve Stabia (ore 19:30): Ferrieri Caputi (assistenti Palermo – Bitonti; IV Arena; VAR Prontera; AVAR Del Giovane)

Domenica 01/03

Catanzaro – Frosinone (ore 15:00): Galipò (assistenti Bahri – Giuggioli; IV Rispoli; VAR Serra; AVAR Marini)

Pescara – Palermo (ore 15:00): Maresca (assistenti Miniutti – Pressato; IV Tropiano; VAR Volpi; AVAR Dionisi)

Mantova – Carrarese (ore 17:15): Turrini (assistenti Fontani – Colaianni; IV Crezzini; VAR Ghersini; AVAR Gariglio)

Riflettori puntati dunque sull’Adriatico, dove Maresca sarà chiamato a dirigere una sfida che può incidere in maniera significativa sia nella zona salvezza sia nella corsa alla Serie A.