Serie B, 27ª giornata: La Penna torna in campo, ecco tutte le designazioni arbitrali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 120355

Rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie B. Il big match salvezza-promozione tra Pescara e Palermo, in programma domenica 1 marzo alle ore 15 allo stadio Adriatico, sarà diretto da Maresca.

Il fischietto designato per la sfida tra gli abruzzesi, ultimi in classifica, e i rosanero quarti a quota 51 punti, sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Pressato. Il quarto ufficiale sarà Tropiano. Al VAR Volpi e AVAR Dionisi, entrambi operativi on site allo stadio Adriatico di Pescara.

Una gara dal peso specifico elevato per entrambe le squadre: il Pescara cerca punti vitali per la corsa salvezza, mentre il Palermo punta a restare agganciato al treno promozione, con Venezia, Monza e Frosinone nel mirino.

Ecco il quadro completo delle designazioni:

Venerdì 27/02

Monza – Virtus Entella (ore 19:00): Allegretta (assistenti Biffi – Pistarelli; IV Pasculli; VAR Rutella; AVAR Meraviglia)

Sampdoria – Bari (ore 21:00): Perenzoni (assistenti Di Giacinto – El Filali; IV Zanotti; VAR Camplone; AVAR Manganiello)

Sabato

Empoli – Cesena (ore 15:00): Pezzuto (assistenti Niedda – Pascarella; IV Liotta; VAR Monaldi; AVAR Paganessi)

Modena – Padova (ore 15:00): Calzavara (assistenti Votta – Grasso; IV Caruso; VAR Cosso; AVAR Nasca)

Südtirol – Venezia (ore 15:00): La Penna (assistenti Laudato – Regattieri; IV Di Marco; VAR Santoro; AVAR Giua)

Spezia – Reggiana (ore 17:15): Zufferli (assistenti Di Gioia – Catallo; IV Piccinini; VAR Baroni; AVAR Gualtieri)

Avellino – Juve Stabia (ore 19:30): Ferrieri Caputi (assistenti Palermo – Bitonti; IV Arena; VAR Prontera; AVAR Del Giovane)

Domenica 01/03

Catanzaro – Frosinone (ore 15:00): Galipò (assistenti Bahri – Giuggioli; IV Rispoli; VAR Serra; AVAR Marini)

Pescara – Palermo (ore 15:00): Maresca (assistenti Miniutti – Pressato; IV Tropiano; VAR Volpi; AVAR Dionisi)

Mantova – Carrarese (ore 17:15): Turrini (assistenti Fontani – Colaianni; IV Crezzini; VAR Ghersini; AVAR Gariglio)

Riflettori puntati dunque sull’Adriatico, dove Maresca sarà chiamato a dirigere una sfida che può incidere in maniera significativa sia nella zona salvezza sia nella corsa alla Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-25 092936

Champions League, Aleesami riceve la maglia del Palermo prima dell’impresa a San Siro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (49) gravina

Gazzetta dello Sport: “Riforma arbitri, Gravina accelera: nasce la classe d’élite”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 072124

Giornale di Sicilia: “Lupo avverte il Palermo: «Attenzione al Pescara, non è una gara scontata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (143) peda

Giornale di Sicilia: “Peda, da gregario a titolare: il polacco è la nuova certezza della difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Entella 3-0 (50) ranocchia Segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia e Segre non si possono toccare più”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (45)

Repubblica: “Serie B, lo sprint per la promozione diretta. Le statistiche premiano le prime due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
39d4ef163d

Corriere dello Sport: “Pescara, Brugman guida l’assalto alla corazzata Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (90) peda pierozzi inzaghi brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, le tre mosse di Inzaghi per la svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-25 120355

Serie B, 27ª giornata: La Penna torna in campo, ecco tutte le designazioni arbitrali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 092936

Champions League, Aleesami riceve la maglia del Palermo prima dell’impresa a San Siro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026