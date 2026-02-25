Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Il Pescara si aggrappa alla qualità e all’esperienza di Brugman per continuare a credere nella salvezza. Come racconta Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il centrocampista uruguaiano, tornato in biancazzurro a gennaio dopo sei anni e mezzo, ha già lasciato il segno con un gol, un assist e una serie di prestazioni di alto livello.

Giovanni Tontodonati, su Il Messaggero Abruzzo, evidenzia come in appena 292 minuti Brugman abbia inciso in maniera determinante: rete decisiva ad Avellino e assist raffinato per Di Nardo a Venezia. Numeri che lo candidano a miglior acquisto del mercato invernale, soprattutto per la capacità di dare geometrie, tempi e personalità a una squadra ancora ultima ma tutt’altro che rassegnata.

Secondo quanto riportato da Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il Delfino ha sfiorato l’impresa a Venezia e proverà a ripetersi domenica all’Adriatico contro il Palermo, altra corazzata della Serie B. Per Brugman non sarà una partita qualunque: di fronte troverà la squadra che gli ha permesso di esordire in Serie A.

Il focus di Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo ripercorre proprio quell’estate del 2015. Dopo l’infortunio al crociato rimediato a maggio, Brugman rientrò nel girone di ritorno mettendosi in evidenza e attirando l’interesse del Palermo, che lo prelevò in prestito con diritto di riscatto. In Sicilia l’ambientamento non fu immediato: due mesi di attesa prima dell’esordio, arrivato alla decima giornata al “San Paolo” contro il Napoli di Sarri. Iachini lo inserì al posto di Maresca in una gara poi vinta 2-0 dai partenopei con reti di Higuain e Mertens. Per il centrocampista, allora 23enne, fu comunque una tappa indimenticabile.

Come ricostruisce Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, la stagione rosanero fu tormentata, con ben sei tecnici alternatisi in panchina. Brugman collezionò 14 presenze prima del ritorno a Pescara, dove al secondo tentativo centrò la promozione in Serie A con Oddo.

Oggi il presente parla di una nuova sfida salvezza. Brugman ieri ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento muscolare, ma – sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo – tornerà in gruppo e sarà a disposizione contro il Palermo. Nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio chiaro: «Siamo vivi, i nostri avversari devono saperlo». Un avviso diretto anche a Inzaghi.

La sfida dell’Adriatico sarà arricchita da altri incroci. Nel Pescara c’è Bettella, ex rosanero con 19 presenze nel 2022-23. Nel Palermo figurano invece Veroli, cresciuto nel vivaio biancazzurro, e il segretario sportivo Visci, pescarese doc. Come evidenzia Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, sarà una gara carica di significati, tra ricordi, incroci e un obiettivo che per entrambe pesa tantissimo.