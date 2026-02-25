Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Pescara si aggrappa alla qualità e all’esperienza di Brugman per continuare a credere nella salvezza. Come racconta Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il centrocampista uruguaiano, tornato in biancazzurro a gennaio dopo sei anni e mezzo, ha già lasciato il segno con un gol, un assist e una serie di prestazioni di alto livello.

Giovanni Tontodonati, su Il Messaggero Abruzzo, evidenzia come in appena 292 minuti Brugman abbia inciso in maniera determinante: rete decisiva ad Avellino e assist raffinato per Di Nardo a Venezia. Numeri che lo candidano a miglior acquisto del mercato invernale, soprattutto per la capacità di dare geometrie, tempi e personalità a una squadra ancora ultima ma tutt’altro che rassegnata.

Secondo quanto riportato da Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il Delfino ha sfiorato l’impresa a Venezia e proverà a ripetersi domenica all’Adriatico contro il Palermo, altra corazzata della Serie B. Per Brugman non sarà una partita qualunque: di fronte troverà la squadra che gli ha permesso di esordire in Serie A.

Il focus di Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo ripercorre proprio quell’estate del 2015. Dopo l’infortunio al crociato rimediato a maggio, Brugman rientrò nel girone di ritorno mettendosi in evidenza e attirando l’interesse del Palermo, che lo prelevò in prestito con diritto di riscatto. In Sicilia l’ambientamento non fu immediato: due mesi di attesa prima dell’esordio, arrivato alla decima giornata al “San Paolo” contro il Napoli di Sarri. Iachini lo inserì al posto di Maresca in una gara poi vinta 2-0 dai partenopei con reti di Higuain e Mertens. Per il centrocampista, allora 23enne, fu comunque una tappa indimenticabile.

Come ricostruisce Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, la stagione rosanero fu tormentata, con ben sei tecnici alternatisi in panchina. Brugman collezionò 14 presenze prima del ritorno a Pescara, dove al secondo tentativo centrò la promozione in Serie A con Oddo.

Oggi il presente parla di una nuova sfida salvezza. Brugman ieri ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento muscolare, ma – sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo – tornerà in gruppo e sarà a disposizione contro il Palermo. Nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio chiaro: «Siamo vivi, i nostri avversari devono saperlo». Un avviso diretto anche a Inzaghi.

La sfida dell’Adriatico sarà arricchita da altri incroci. Nel Pescara c’è Bettella, ex rosanero con 19 presenze nel 2022-23. Nel Palermo figurano invece Veroli, cresciuto nel vivaio biancazzurro, e il segretario sportivo Visci, pescarese doc. Come evidenzia Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, sarà una gara carica di significati, tra ricordi, incroci e un obiettivo che per entrambe pesa tantissimo.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (49) gravina

Gazzetta dello Sport: “Riforma arbitri, Gravina accelera: nasce la classe d’élite”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 072124

Giornale di Sicilia: “Lupo avverte il Palermo: «Attenzione al Pescara, non è una gara scontata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (143) peda

Giornale di Sicilia: “Peda, da gregario a titolare: il polacco è la nuova certezza della difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Entella 3-0 (50) ranocchia Segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia e Segre non si possono toccare più”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (45)

Repubblica: “Serie B, lo sprint per la promozione diretta. Le statistiche premiano le prime due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
39d4ef163d

Corriere dello Sport: “Pescara, Brugman guida l’assalto alla corazzata Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (90) peda pierozzi inzaghi brunori

Corriere dello Sport: “Palermo, le tre mosse di Inzaghi per la svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-24 223127

Juve Stabia, Okoro: «Spero di non dover affrontare mai avversari come Diakitè, è troppo forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (49) gravina

Gazzetta dello Sport: “Riforma arbitri, Gravina accelera: nasce la classe d’élite”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026