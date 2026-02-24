Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Tutti aspettano Lorenzo Insigne. Giovanni Tontodonati, sulle pagine de Il Messaggero, accende i riflettori sul talento napoletano, colpo di mercato invernale del Pescara finora visto solo a sprazzi.

Le residue speranze di salvezza passano anche dalla sua qualità, ma la condizione fisica non è ancora ottimale. Come ricorda Giovanni Tontodonati su Il Messaggero, Insigne non gioca una partita ufficiale dal 1° giugno 2025, quando vestiva la maglia del Toronto FC: oltre otto mesi di inattività che inevitabilmente pesano.

Dopo la firma del 29 gennaio, il numero 34 è andato subito in panchina contro il Mantova. Poi la mancata convocazione a Cesena per proseguire la preparazione, l’esordio con il Catanzaro all’80’, qualche minuto finale a Venezia. In totale appena 21 minuti in campo, troppo pochi per incidere davvero.

La scelta di Gorgone

Domenica all’Adriatico arriva il Palermo di Inzaghi, miglior difesa della Serie B con 19 gol subiti. Secondo Giovanni Tontodonati su Il Messaggero, la qualità di Insigne potrebbe rappresentare un’arma per scardinare la retroguardia rosanero.

Il dilemma è chiaro: schierarlo subito o preservarlo ancora? Due scuole di pensiero dividono ambiente e tifosi. Toccherà a Gorgone decidere. Anche a mezzo servizio, Insigne può offrire imprevedibilità e suggerire movimenti ai compagni. Ma serve equilibrio per non forzare i tempi.

La speranza è che, quando il suo momento arriverà, il Pescara sia ancora in corsa. Discorso simile per Altare, ancora in attesa di esordire, e Tsadjout, che dovrebbe rientrare a metà marzo.

Le ultime

Oggi riprenderanno gli allenamenti in vista della gara contro il Palermo. A disposizione di Gorgone ci sarà anche il nuovo arrivato Magnus Brondbo, portiere svincolato dal Bodø Glimt, già sottoposto a visite mediche.

Valzania, uscito al “Penzo” per un fastidio al ginocchio, non ha riportato nulla di grave e sarà disponibile. Da valutare Meazzi, mentre Graziani, Merola e Oliveri sono vicini al rientro. Contro il Palermo mancherà Gravillon per squalifica.

Come sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero, ora il Pescara deve scegliere: aspettare ancora o affidarsi subito al talento di Insigne per provare a cambiare il destino della stagione.

