Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
modena bisoli

Pier Paolo Bisoli analizza la corsa alla Serie A in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle quattro squadre che stanno dominando il campionato: Venezia, Monza, Frosinone e Palermo.

«Livello più basso, ma loro hanno qualcosa in più»

Secondo Bisoli, il divario è evidente:
«Il campionato è di un livello inferiore rispetto al passato. E queste squadre hanno qualcosa in più. Non c’è nemmeno lotta per conquistare i playoff: li faranno le squadre che sono già dentro oggi, le altre devono solo pensare a salvarsi».

Un giudizio netto, riportato dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia la superiorità tecnica e strutturale del quartetto di testa.

«Palermo trascinato da Inzaghi»

Entrando nello specifico, Bisoli individua le caratteristiche distintive di ciascuna squadra.
«La più forte è il Venezia perché ha 4-5 giocatori da ottima squadra di Serie A. Il Monza ha patito di più la retrocessione, ma l’ha superata e ha tutto per andare in A, con Hernani che da gennaio ha dato la svolta. Mi piace la spregiudicatezza del Frosinone nel giocare uno contro uno, con la spensieratezza dei giovani».

E sul Palermo aggiunge:
«Ha la voglia di vincere del suo allenatore, che ha creato il gruppo giusto, con due giocatori fuori categoria come Pohjanpalo e Palumbo».

Parole significative, riportate dalla Gazzetta dello Sport, che mettono in luce la mentalità trasmessa da Inzaghi e il peso specifico dei suoi uomini chiave.

Le variabili della volata

Bisoli invita comunque alla prudenza:
«Il campionato non è ancora nel rush finale, le ultime 8 gare saranno determinanti. Sono squadre troppo forti per lasciare punti per strada alle altre. Sarà fondamentale la condizione atletica, mentre lo spirito di gruppo ovviamente c’è già. E poi devono sperare tutte che i giocatori top non abbiano infortuni».

Un’analisi che conferma quanto la corsa alla Serie A sia lanciata, ma ancora aperta a possibili imprevisti. E per il Palermo, come sottolineato nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, la combinazione tra mentalità vincente e talento potrebbe fare la differenza.

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, sette trasferte per la A. Serve uno scatto fuori casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49)

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record. Pohjanpalo come Toni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 075447

Giornale di Sicilia: “Ripresa a Torretta, Inzaghi carica i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (24)

Giornale di Sicilia: “Alessia, la promessa a Joshua e quel posto in Curva Nord”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (68)

Repubblica: “Metamorfosi Le Douaron. Mister 4 milioni ora è monsieur 5 gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (60)

Repubblica: “In una fotografia tutta la stagione del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
895513fae2

Corriere dello Sport: “Arriva la corazzata Palermo. Pescara, più Insigne per sperare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo sudtirol ceccaroni (6)

Corriere dello Sport: “Palermo, incursore Ceccaroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 060339

Escl. Pres. Pescara: «Non regaleremo nulla al Palermo. Ultimo posto? Siamo stati derubati»

Giorgio Elia Febbraio 24, 2026
file2 (23)

Palermo, Palumbo tra musica e ironia: “Il mio artista? Bad Bunny”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

modena bisoli

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, sette trasferte per la A. Serve uno scatto fuori casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49)

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record. Pohjanpalo come Toni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026