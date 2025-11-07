Pelagotti ringrazia il Palermo: «Tre giorni indimenticabili per i 125 anni, grazie al club e ai tifosi»

Un ritorno pieno di emozioni per Alberto Pelagotti, ex portiere del Palermo, che attraverso un video pubblicato su Instagram ha voluto ringraziare il club per l’invito ricevuto in occasione dei 125 anni di storia rosanero celebrati la scorsa settimana.

«Siamo partiti da Empoli, volo per Pisa e poi direzione Palermo per vivere tre giorni intensi e unici», racconta Pelagotti nel video condiviso sui social. L’ex numero uno ha partecipato all’evento dedicato alle “leggende rosanero” al Teatro Biondo, occasione in cui ha rivisto compagni e amici di una carriera che a Palermo gli ha lasciato il segno: «È stato un piacere sentire gli aneddoti e le esperienze dei grandi giocatori e poterle condividere».

Durante il suo soggiorno, Pelagotti ha anche incontrato i tifosi, con cui ha scattato foto e firmato autografi: «Sempre presenti, meravigliosi e valorosi», ha detto nel video, ringraziando anche il presidente Dario Mirri e il City Group per l’accoglienza riservata.

Il portiere ha poi condiviso alcune immagini della città e dello stadio Renzo Barbera, che ha definito «casa mia». Emozionato, ha ricordato il calore dei palermitani e la serata perfetta culminata nella vittoria del Palermo per 5-0: «È stato incredibile quello che ci ha riservato la società e il popolo rosanero. Sono davvero grato per tutto».

Pelagotti ha concluso il suo messaggio con parole di affetto verso i supporter siciliani: «Grazie per i vostri messaggi e per l’amore che mi dimostrate ogni giorno. Sempre Forza Palermo!»