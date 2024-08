Come riportato da Alfredo Pedullà, la Salernitana sta per cambiare proprietà.

Il patron dei granata Iervolino, sta per lasciare spazio all’imprenditore Stefano Cocco, editore romano laureatosi in giurisprudenza a Miami nel 2009, specializzato in marketing. La trattativa è ben avviata e che potrebbe essere definita molto presto.