Salernitana, Tello: «Serie B campionato lungo, bisogna essere costanti»

Il centrocampista della Salernitana, Andres Tello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social ufficiali del club granata:

«È stato un benvenuto gradevole, mi sono emozionato tantissimo dal primo all’ultimo minuto, meno male che abbiamo vinto. È stata una bellissima partita, speriamo ce ne siano tante così. La B è un campionato molto lungo, bisogna essere costanti soprattutto in trasferta perchè in casa abbiamo l’aiuto dei tifosi. Mi è sempre piaciuto giocare qua. C’è anche una vecchia storia di dieci anni fa ma avevo chiesto già scusa dieci anni fa e chiedo scusa ancora adesso. Vedrete che sono un ragazzo simpatico che non provoca queste cose. Ruolo? Sono polivalente. Mi metto a disposizione del mister.

Mi deve dire lui cosa devo fare, io sarò a disposizione. Ultimamente mi piace il 7, ora già ce l’ha un mio compagno e allora ho preso il 70. In B ho avuto un piccolo problema di mercato, ora devo prendere questa opportunità come se fosse l’ultima. Martusciello? Si, ringrazio lui che mi ha chiamato, così come il direttore e la società perchè hanno mostrato interesse molto bello. Appena ho visto la chiamata ho detto subito sì. Darò tutto, in campo non risparmierò niente. Dimostrerò di essere un buon giocatore e una bella persona».