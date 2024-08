Bari, Maiello: «Il nostro obiettivo è portare sempre più gente allo stadio»

In un’intervista rilasciata ai microfoni di RadioBari, il centrocampista del Bari Maiello si è espresso sull’ultima uscita dei galletti in campionato ma in generale della stagione del club:

«Sconfitta? Nessuno si aspettava un avvio così. In alcune cose sono stati più bravi di noi e sicuramente potevamo fare meglio. Io, rivedendo la gara, penso che abbiamo fatto la partita, avendo anche più occasioni di loro. Tuttavia qualcosina l’abbiamo sbagliata. Gli episodi nel calcio fanno la differenze e sicuramente non si possono prendere due gol così su palla inattiva. Ci servirà da lezione, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato».

«Con l’allenatore e la squadra abbiamo analizzato la gara, sottolineando anche ciò che di buono abbiamo fatto. Loro sono una delle squadre più fastidiose da trovare in questo momento. Vengono da un campionato vinto in C e con l’entusiasmo di giocare al San Nicola.

Se non hai le motivazioni giuste per giocare a Bari è giusto che fai altre scelte. Lo scorso anno ci deve lasciare sentimenti importanti. Abbiamo entusiasmo, ora c’è un nuovo allenatore con cui è iniziato un nuovo percorso fatto con un calcio totalmente nuovo. Ci serve tempo. Poi il pubblico ci ha dato un gran segnale ancor una volta. Li riconquisteremo attraverso le prestazioni e le vittorie. Il nostro obiettivo è portare sempre più gente allo stadio, perché giocare in questa piazza è davvero bello»