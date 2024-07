Mattia Valoti si prepara a tornare al Pisa. Di proprietà del Monza e in prestito al club toscano nell’ultima stagione, il centrocampista non rientra nei piani di mister Alessandro Nesta. Come si legge su Alfredopedulla.com la richiesta sarebbe partita direttamente da Pippo Inzaghi, il quale avrebbe chiesto alla dirigenza di accelerare la trattativa per averlo il prima possibile. A breve potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

