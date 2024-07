Parma-Palermo: il presidente Krause assisterà alla sfida di Coppa Italia

Domenica 11 agosto Parma e Palermo inaugureranno ufficialmente la propria stagione 2024-25 in occasione del match di Coppa Italia. La speranza di Fabio Pecchia e della tifoseria emiliana è di arrivare all’appuntamento con qualche rinforzo in più, ma le trattative di calciomercato vanno a rilento. Come riporta oggi “La Gazzetta di Parma” qualcosa si muoverà, probabilmente, quando il presidente Krause arriverà in Italia. Il numero uno del Parma, salvo imprevisti, assisterà alla gara di Coppa Italia contro i rosanero e, per l’occasione, potrebbe accelerare diverse trattative.

