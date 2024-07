Di Marzio: “Monza, rivoluzione in porta. In arrivo Navas e Consigli, Valoti verso il Sassuolo”

Ore calda in casa Monza per quanto riguarda la porta. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com i brianzoli, dopo la cessione di Di Gregorio alla Juventus, hanno ottenuto il sì di Keylor Navas, svincolato dopo la sua ultima esperienza con il Paris Saint Germain. I biancorossi, però, non si accontentano. Dal Sassuolo è in arrivo anche Andrea Consigli in cambio di Mattia Valoti: un’affare a sorpresa visto che il centrocampista era destinato a vestire nuovamente la maglia del Pisa. Il Monza e i neroverdi sono al lavoro per definire l’operazione.

