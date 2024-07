Di Marzio: “Cremonese, trattativa chiusa per Cabianca”

Nuovo arrivo in difesa per la Cremonese definito nella serata di ieri, domenica 28 luglio, con la Virtus Verona. Infatti – si legge su Gianlucadimarzio.com – Eddy Cabianca, giocatore classe 2003, raggiungerà il club grigiorosso in queste ore. Nella scorsa stagione, in Serie C, il giovane difensore ha giocato 30 partite e realizzato 4 gol. Adesso è pronto per il salto di categoria e andrà a rinforzare il reparto arretrato di mister Giovanni Stroppa.

Continue Reading