Pedullà: «Il Palermo ha investito tanto. Gardini e il suo gruppo di lavoro meritano una riflessione»

Il noto giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha analizzato la situazione del Palermo dopo il mancato esonero di Alessio Dionisi, che sembrava essere ad un passo prima di un clamoroso dietrofront della società:

«Giovanni Gardini e il suo gruppo di lavoro a Palermo meritano una veloce riflessione. La piazza è troppo importante e prestigiosa per non fare di tutto e di più sulla strada di una rinascita sportiva (leggi Serie A, palcoscenico frequentato per anni). Ma quando hai un budget, devi stare attento a come spendi e a cosa spendi. E gestire meglio la vicenda allenatore (Dionisi sfiduciato, eppure ancora lì). Soltanto nelle due ultime sessioni di mercato il Palermo ha messo sul piatto, tutto compreso, una cifra tra i 40 e i 50 milioni. Con quella cifra Sogliano ci avrebbe fatto una settantina di operazioni e magari avrebbe restituito più di qualcosa alla sua proprietà. Dicono: mi serve un budget. Certo, ma se lo bruci meglio lasciar perdere»